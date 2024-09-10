https://ria.ru/20240910/ukraina-1971599828.html

"Мы разочарованы". Запад подал тайный знак Путину

"Мы разочарованы". Запад подал тайный знак Путину - РИА Новости, 10.09.2024

"Мы разочарованы". Запад подал тайный знак Путину

Зеленский продолжает выпрашивать помощь у зарубежных партнеров. Это та задача, с которой, по словам главы киевского режима, не справился подавший недавно в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:00

2024-09-10T08:00

2024-09-10T08:06

украина

сша

владимир зеленский

ллойд остин

борис писториус

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Зеленский продолжает выпрашивать помощь у зарубежных партнеров. Это та задача, с которой, по словам главы киевского режима, не справился подавший недавно в отставку министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Впрочем, и его собственные успехи на этом поприще весьма скромные.Обманутые ожиданияНа днях состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", в котором участвуют больше полусотни государств, в том числе все члены НАТО. Главное назначение этого объединения, созданного весной 2022-го, — оценка военных потребностей Украины и согласование поставок вооружений.Раньше Зеленский в заседаниях "Рамштайн" не участвовал — посылал своих министров. Но недавние перестановки в правительстве, а также пробуксовывающая помощь, видимо, заставили его взять все на себя.Кое-какие обещания он услышал. Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая вместе с Зеленским, заявил о новом пакете для Украины на 250 миллионов долларов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибров 155 и 105 миллиметров, боеприпасах для высокомобильных систем HIMARS, противотанковом и зенитном оружии, запчастях к оборудованию. Остин подчеркнул, что после встречи контактной группы в июне США уже выделили Киеву более четырех миллиардов.Но это не то, чего ждет Зеленский.Он очень жаловался на нехватку средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет."Я не буду сейчас открыто рассказывать о количестве полученных систем ПВО, но число тех, которые еще не поставлены, значительное", — отметил глава киевского режима."Это то, о чем договорились, и это то, что не было полностью реализовано. В мире достаточно систем ПВО, и я прошу вас быть более активными с нами в этой области", — взывал он к партнерам.Министр обороны Германии Борис Писториус "тоже немного разочарован" сложившейся ситуацией.Однако коллективным сожалением дело и кончилось. Нет и признаков того, что Зеленский смог добиться чего-то конкретного на двусторонней встрече с Олафом Шольцем. Лишь в кулуарах "Рамштайна" Писториус пообещал Киеву дюжину самоходных гаубиц.Как далеко можно бить?Зеленский на каждой доступной международной площадке выпрашивает оружие и деньги. Он выступал в американском конгрессе и других парламентах, в Генеральной Ассамблее ООН, на саммите "Группы семи" (G7), на Мюнхенских конференциях по безопасности. Это не говоря уже о личных встречах.И он требует, чтобы ему позволили наносить удары западными ракетами вглубь России. Некоторые, например англичане, давно не возражают. Так, бывший премьер-министр Риши Сунак очень гордится тем, что именно Лондон первым стал поставлять дальнобойное оружие Киеву.Однако единства по этому вопросу на Западе нет. "Мы не разрешаем удары на 200 миль (порядка 320 километров) вглубь России и не санкционируем налеты на Москву и Кремль", — подчеркивали в Белом доме. А без отмашки из Вашингтона и другие не спешат развязывать руки киевскому режиму.Тем не менее, по данным Reuters, США планируют передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. В Киеве их ждут уже этой осенью.Впрочем, это неофициальная информация.Зато Канада, как и Англия, рвется в бой. "Для того чтобы должным образом защитить себя, украинцы запросили разрешение на использование дальнобойных средств поражения. Искренне верю, что это поможет", — сообщил министр обороны Билл Блэр.Однако сам готов дать только дополнительные 80 тысяч двигателей к ракетам CRV7 (дальностью четыре километра) и 1300 боеголовок для них. Причем, похоже, из уже списанных запасов.Время уходитЗеленскому постоянно мешают внутриполитические проблемы на Западе. И сейчас, в отличие, скажем, от прошлого года, время для выпрашивания максимально неудобное.Шольц еще не оправился от провальных выборов в Тюрингии и Саксонии, где возглавляемая им правящая коалиция потерпела сокрушительное поражение от оппозиции. Значительная часть которой, к слову, активно выступает против финансирования и вооружения киевского режима.Франция тоже в подвешенном состоянии. Хотя Макрон, один из главных "ястребов" ЕС, и назначил нового премьер-министра, предстоит непростой период формирования правительства. Мнения по поводу украинского конфликта в Национальной ассамблее также разные.Наконец, США, главный спонсор Киева, полностью сосредоточились на выборах президента. И Украина не входит в число приоритетных тем для кандидатов на пост главы государства. Лишь Дональд Трамп регулярно повторяет, что в случае победы положит конец войне. На этом фоне демократам совсем не с руки форсировать снабжение киевского режима.Так что рассчитывать на быструю и масштабную военную помощь от Запада Зеленскому едва ли стоит.

https://ria.ru/20240909/jassm-1971134046.html

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украина, сша, владимир зеленский, ллойд остин, борис писториус, нато, министерство обороны сша