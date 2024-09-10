Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/udar-1971889579.html
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 10.09.2024
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:00
2024-09-10T17:00
в мире
сша
россия
украина
джон кирби
джо байден
энтони блинкен
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. "В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно - не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN. Ранее во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен завяил журналистам, что США учитывают ряд критических важных факторов при обсуждении вопроса об использовании американского дальнобойного оружия для ударов ВСУ вглубь российской территории, включая эффективность такого решения. Блинкен также сообщил, что президент США Джо Байден и британский премьер Стармер намерены обсудить вопрос использования дальнобойного оружия для ударов ВСУ по территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240824/ssha-1968184892.html
https://ria.ru/20240829/udary-1969332698.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_843614adec326b3e80ee7f42f0f1ab59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, джон кирби, джо байден, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Россия, Украина, Джон Кирби, Джо Байден, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России

Кирби: США не поддерживают удары ВСУ вглубь России, несмотря на планы Байдена

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия.
"В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно - не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
СМИ узнали, почему США запрещают Украине наносить удары вглубь России
24 августа, 01:41
Ранее во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен завяил журналистам, что США учитывают ряд критических важных факторов при обсуждении вопроса об использовании американского дальнобойного оружия для ударов ВСУ вглубь российской территории, включая эффективность такого решения.
Блинкен также сообщил, что президент США Джо Байден и британский премьер Стармер намерены обсудить вопрос использования дальнобойного оружия для ударов ВСУ по территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Главы МИД ЕС не приняли решение по ограничениям на удары ВСУ вглубь России
29 августа, 20:48
 
В миреСШАРоссияУкраинаДжон КирбиДжо БайденЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала