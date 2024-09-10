https://ria.ru/20240910/udar-1971889579.html
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 10.09.2024
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:00
2024-09-10T17:00
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. "В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно - не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN. Ранее во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен завяил журналистам, что США учитывают ряд критических важных факторов при обсуждении вопроса об использовании американского дальнобойного оружия для ударов ВСУ вглубь российской территории, включая эффективность такого решения. Блинкен также сообщил, что президент США Джо Байден и британский премьер Стармер намерены обсудить вопрос использования дальнобойного оружия для ударов ВСУ по территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240824/ssha-1968184892.html
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в мире, сша, россия, украина, джон кирби, джо байден, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Россия, Украина, Джон Кирби, Джо Байден, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО
Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России
Кирби: США не поддерживают удары ВСУ вглубь России, несмотря на планы Байдена
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия.
"В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно - не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN.
Ранее во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен завяил журналистам, что США учитывают ряд критических важных факторов при обсуждении вопроса об использовании американского дальнобойного оружия для ударов ВСУ вглубь российской территории, включая эффективность такого решения.
Блинкен также сообщил, что президент США Джо Байден и британский премьер Стармер намерены обсудить вопрос использования дальнобойного оружия для ударов ВСУ по территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.