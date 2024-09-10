https://ria.ru/20240910/uchenye-1971939661.html

Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание

Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание - РИА Новости, 10.09.2024

Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание

Все высшие животные обладают сознанием, и у людей есть моральные обязательства по отношению к ним, заявила в интервью РИА Новости известный нейроученый,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:54

2024-09-10T20:54

2024-09-10T20:54

наука

россия

катманду

татьяна черниговская

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Все высшие животные обладают сознанием, и у людей есть моральные обязательства по отношению к ним, заявила в интервью РИА Новости известный нейроученый, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская. Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Высшие (животные – ред.) – все, не сомневаюсь (обладают сознанием – ред.). И дельфины, и слоны, и лошади, и коровы, и собаки, и все те домашние животные, которые с человеком живут тысячи лет", - сказала РИА Новости Черниговская, отвечая на вопрос, кто из животных обладает сознанием, а также испытывает схожие с человеческими эмоции и чувства. По ее словам, изучение сознания животных важно, в том числе, и потому, что у людей "есть моральные обязательства по отношению к ним". "Это что - просто какие-то биоавтоматы большого или маленького размера, или они чувствуют боль, радость, сострадание, у них есть какой-то внутренний мир. Не стоит, кстати, думать, что у всех людей планеты серьёзный и хороший внутренний мир. Еще неизвестно, у кого он больше и сложнее: у животных может быть вполне сложный внутренний мир. И тогда возникают вопросы: как нам себя вести по отношению к ним, как их беречь, что делать с животноводством промышленных масштабов?" - отметила нейроученый. Черниговская положительно отнеслась к Нью-Йоркской декларации о сознании животных и гуманном к ним отношении, подписанной в этом году рядом исследователей сознания, включая Анохина. "Вспомним фуа-гра - как этот деликатес получают из несчастных гусей и уток, в которых заталкивают еду, чтобы у них печень большая была. Это же ужас, издевательство!" - возмутилась собеседница агентства. По ее словам, животные перед людьми "вообще невинны и беззащитны". "Если бы я увидела человека, который издевается над кошкой или собакой, даже боюсь представить, что бы я сделала", - добавила Черниговская. Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.

https://ria.ru/20240610/soznanie-1951521914.html

https://ria.ru/20240610/nauka-1951530736.html

россия

катманду

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, катманду, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук