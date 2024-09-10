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Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание - РИА Новости, 10.09.2024
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Наука
 
20:54 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/uchenye-1971939661.html
Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание
Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание - РИА Новости, 10.09.2024
Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание
Все высшие животные обладают сознанием, и у людей есть моральные обязательства по отношению к ним, заявила в интервью РИА Новости известный нейроученый,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:54
2024-09-10T20:54
наука
россия
катманду
татьяна черниговская
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Все высшие животные обладают сознанием, и у людей есть моральные обязательства по отношению к ним, заявила в интервью РИА Новости известный нейроученый, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская. Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Высшие (животные – ред.) – все, не сомневаюсь (обладают сознанием – ред.). И дельфины, и слоны, и лошади, и коровы, и собаки, и все те домашние животные, которые с человеком живут тысячи лет", - сказала РИА Новости Черниговская, отвечая на вопрос, кто из животных обладает сознанием, а также испытывает схожие с человеческими эмоции и чувства. По ее словам, изучение сознания животных важно, в том числе, и потому, что у людей "есть моральные обязательства по отношению к ним". "Это что - просто какие-то биоавтоматы большого или маленького размера, или они чувствуют боль, радость, сострадание, у них есть какой-то внутренний мир. Не стоит, кстати, думать, что у всех людей планеты серьёзный и хороший внутренний мир. Еще неизвестно, у кого он больше и сложнее: у животных может быть вполне сложный внутренний мир. И тогда возникают вопросы: как нам себя вести по отношению к ним, как их беречь, что делать с животноводством промышленных масштабов?" - отметила нейроученый. Черниговская положительно отнеслась к Нью-Йоркской декларации о сознании животных и гуманном к ним отношении, подписанной в этом году рядом исследователей сознания, включая Анохина. "Вспомним фуа-гра - как этот деликатес получают из несчастных гусей и уток, в которых заталкивают еду, чтобы у них печень большая была. Это же ужас, издевательство!" - возмутилась собеседница агентства. По ее словам, животные перед людьми "вообще невинны и беззащитны". "Если бы я увидела человека, который издевается над кошкой или собакой, даже боюсь представить, что бы я сделала", - добавила Черниговская. Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.
https://ria.ru/20240610/soznanie-1951521914.html
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россия, катманду, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук
Наука, Россия, Катманду, Татьяна Черниговская , Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук
Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание

Нейрофизиолог Черниговская: все высшие животные обладают сознанием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Все высшие животные обладают сознанием, и у людей есть моральные обязательства по отношению к ним, заявила в интервью РИА Новости известный нейроученый, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская.
Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин.
Академик Константин Анохин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Признаки сознания обнаружены у ряда животных, заявил академик
10 июня, 03:05
"Высшие (животные – ред.) – все, не сомневаюсь (обладают сознанием – ред.). И дельфины, и слоны, и лошади, и коровы, и собаки, и все те домашние животные, которые с человеком живут тысячи лет", - сказала РИА Новости Черниговская, отвечая на вопрос, кто из животных обладает сознанием, а также испытывает схожие с человеческими эмоции и чувства.
По ее словам, изучение сознания животных важно, в том числе, и потому, что у людей "есть моральные обязательства по отношению к ним". "Это что - просто какие-то биоавтоматы большого или маленького размера, или они чувствуют боль, радость, сострадание, у них есть какой-то внутренний мир. Не стоит, кстати, думать, что у всех людей планеты серьёзный и хороший внутренний мир. Еще неизвестно, у кого он больше и сложнее: у животных может быть вполне сложный внутренний мир. И тогда возникают вопросы: как нам себя вести по отношению к ним, как их беречь, что делать с животноводством промышленных масштабов?" - отметила нейроученый.
Черниговская положительно отнеслась к Нью-Йоркской декларации о сознании животных и гуманном к ним отношении, подписанной в этом году рядом исследователей сознания, включая Анохина. "Вспомним фуа-гра - как этот деликатес получают из несчастных гусей и уток, в которых заталкивают еду, чтобы у них печень большая была. Это же ужас, издевательство!" - возмутилась собеседница агентства.
По ее словам, животные перед людьми "вообще невинны и беззащитны". "Если бы я увидела человека, который издевается над кошкой или собакой, даже боюсь представить, что бы я сделала", - добавила Черниговская.
Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.
Академик Константин Анохин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Академик предложил выделить новую науку – о сознании
10 июня, 08:00
 
НаукаРоссияКатмандуТатьяна ЧерниговскаяСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия наук
 
 
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