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В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
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22:44 10.09.2024 (обновлено: 22:52 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971950072.html
В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"
В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"
США следят за военно-морскими учениями России "Океан-2024", но пока не видят в них угрозы для своей безопасности, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:44
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россия
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США следят за военно-морскими учениями России "Океан-2024", но пока не видят в них угрозы для своей безопасности, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я бы хотел ответить на предстоящие военно-морские учения Российской Федерации… США следят за этими запланированными учениями. Они не представляют угрозы для территории США или альянса НАТО", - сказал он журналистам на брифинге. Райдер добавил, что Вашингтон будет оставаться на связи со своими союзниками и партнерами для дальнейшего отслеживания российских учений. Ранее Военно-морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач - проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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россия, патрик райдер, министерство обороны сша, нато, сша
Россия, Патрик Райдер, Министерство обороны США, НАТО, США
В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"

Пентагон: США следят за учениями России "Океан-2024", но не видят в них угрозы

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегические военные учения "Океан-2024"
Стратегические военные учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегические военные учения "Океан-2024"
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США следят за военно-морскими учениями России "Океан-2024", но пока не видят в них угрозы для своей безопасности, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Я бы хотел ответить на предстоящие военно-морские учения Российской Федерации… США следят за этими запланированными учениями. Они не представляют угрозы для территории США или альянса НАТО", - сказал он журналистам на брифинге.
Райдер добавил, что Вашингтон будет оставаться на связи со своими союзниками и партнерами для дальнейшего отслеживания российских учений.
Ранее Военно-морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач - проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения.
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