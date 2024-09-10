https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971950072.html

В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"

В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"

США следят за военно-морскими учениями России "Океан-2024", но пока не видят в них угрозы для своей безопасности, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:44

2024-09-10T22:44

2024-09-10T22:52

россия

патрик райдер

министерство обороны сша

нато

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971949935_0:62:1682:1008_1920x0_80_0_0_a0bd6f115e58e6b5a72e164eb4787b4f.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США следят за военно-морскими учениями России "Океан-2024", но пока не видят в них угрозы для своей безопасности, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я бы хотел ответить на предстоящие военно-морские учения Российской Федерации… США следят за этими запланированными учениями. Они не представляют угрозы для территории США или альянса НАТО", - сказал он журналистам на брифинге. Райдер добавил, что Вашингтон будет оставаться на связи со своими союзниками и партнерами для дальнейшего отслеживания российских учений. Ранее Военно-морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач - проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения.

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, патрик райдер, министерство обороны сша, нато, сша