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В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"
В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"
США следят за военно-морскими учениями России "Океан-2024", но пока не видят в них угрозы для своей безопасности, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:44
2024-09-10T22:44
2024-09-10T22:52
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США следят за военно-морскими учениями России "Океан-2024", но пока не видят в них угрозы для своей безопасности, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я бы хотел ответить на предстоящие военно-морские учения Российской Федерации… США следят за этими запланированными учениями. Они не представляют угрозы для территории США или альянса НАТО", - сказал он журналистам на брифинге. Райдер добавил, что Вашингтон будет оставаться на связи со своими союзниками и партнерами для дальнейшего отслеживания российских учений. Ранее Военно-морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач - проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, патрик райдер, министерство обороны сша, нато, сша
Россия, Патрик Райдер, Министерство обороны США, НАТО, США
В Пентагоне прокомментировали военные учения "Океан-2024"
Пентагон: США следят за учениями России "Океан-2024", но не видят в них угрозы