https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971884205.html

Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"

Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"

Северный флот по сценарию учения "Океан-2024" будет "воевать" против Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:44

2024-09-10T16:44

2024-09-10T16:44

безопасность

россия

владимир путин

каспийская флотилия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Северный флот по сценарию учения "Океан-2024" будет "воевать" против Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. "Учения проводятся в течение семи суток в двустороннем формате в два этапа с обозначением противоборствующих сторон: Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии за свои силы, а Северного флота - на стороне противника", - сказал Моисеев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в учениях задействовано более 90 тысяч военнослужащих и свыше 400 кораблей.

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин, каспийская флотилия