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Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"
Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"
Северный флот по сценарию учения "Океан-2024" будет "воевать" против Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:44
2024-09-10T16:44
2024-09-10T16:44
безопасность
россия
владимир путин
каспийская флотилия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Северный флот по сценарию учения "Океан-2024" будет "воевать" против Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. "Учения проводятся в течение семи суток в двустороннем формате в два этапа с обозначением противоборствующих сторон: Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии за свои силы, а Северного флота - на стороне противника", - сказал Моисеев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в учениях задействовано более 90 тысяч военнослужащих и свыше 400 кораблей.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Каспийская флотилия
Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"
Моисеев: Северный флот на "Океан-2024" "воюет" против 2 флотов и одной флотилии