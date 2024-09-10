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Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
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16:44 10.09.2024
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Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"
Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"
Северный флот по сценарию учения "Океан-2024" будет "воевать" против Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:44
2024-09-10T16:44
безопасность
россия
владимир путин
каспийская флотилия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Северный флот по сценарию учения "Океан-2024" будет "воевать" против Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. "Учения проводятся в течение семи суток в двустороннем формате в два этапа с обозначением противоборствующих сторон: Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии за свои силы, а Северного флота - на стороне противника", - сказал Моисеев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в учениях задействовано более 90 тысяч военнослужащих и свыше 400 кораблей.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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безопасность, россия, владимир путин, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Каспийская флотилия
Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"

Моисеев: Северный флот на "Океан-2024" "воюет" против 2 флотов и одной флотилии

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАлександр Моисеев
Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Александр Моисеев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Северный флот по сценарию учения "Океан-2024" будет "воевать" против Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев.
«
"Учения проводятся в течение семи суток в двустороннем формате в два этапа с обозначением противоборствующих сторон: Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии за свои силы, а Северного флота - на стороне противника", - сказал Моисеев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, в учениях задействовано более 90 тысяч военнослужащих и свыше 400 кораблей.
Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
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