https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971820216.html

Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024"

Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024"

Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач учения "Океан-2024",... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:25

2024-09-10T13:25

2024-09-10T14:47

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балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. Ранее во вторник министерство проинформировало о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. "Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024", - говорится в сообщении. В соответствии с планом учения боевые корабли в составе тактических групп отработают противолодочную и противовоздушную оборону, противоминное обеспечение, а также выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующим морские и воздушные цели. В море действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240910/putin-1971801130.html

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Корабли Балтийского флота на учениях "Океан-2024" Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны 2024-09-10T13:25 true PT1M27S

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Дарья Буймова

балтийское море, россия, балтийский флот вмф россии, безопасность