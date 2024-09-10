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Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
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13:25 10.09.2024 (обновлено: 14:47 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971820216.html
Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024"
Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024"
Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач учения "Океан-2024",... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:25
2024-09-10T14:47
балтийское море
россия
балтийский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. Ранее во вторник министерство проинформировало о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. "Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024", - говорится в сообщении. В соответствии с планом учения боевые корабли в составе тактических групп отработают противолодочную и противовоздушную оборону, противоминное обеспечение, а также выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующим морские и воздушные цели. В море действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240910/putin-1971801130.html
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7 495 645-6601
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353
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353
60
Корабли Балтийского флота на учениях "Океан-2024"
Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны
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РИА Новости
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5
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балтийское море, россия, балтийский флот вмф россии, безопасность
Балтийское море, Россия, Балтийский флот ВМФ России, Безопасность
Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024"

Более 30 кораблей Балтфлота примут участие в учениях "Океан-2024"

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ.
Ранее во вторник министерство проинформировало о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
Стратегическое учение Океан-2024 в Тихом и Северном Ледовитом океанах - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Вчера, 12:30
"Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024", - говорится в сообщении.
В соответствии с планом учения боевые корабли в составе тактических групп отработают противолодочную и противовоздушную оборону, противоминное обеспечение, а также выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующим морские и воздушные цели.
В море действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота, уточнили в министерстве.
Учения Океан-2024 в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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