https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971796299.html

На учениях "Океан" Северный флот обеспечит безопасность инфраструктуры

На учениях "Океан" Северный флот обеспечит безопасность инфраструктуры - РИА Новости, 10.09.2024

На учениях "Океан" Северный флот обеспечит безопасность инфраструктуры

Арктическая экспедиционная группировка Северного флота в рамках учения "Океан – 2024" будет обеспечивать безопасность объектов береговой инфраструктуры... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:18

2024-09-10T12:18

2024-09-10T12:21

арктика

россия

безопасность

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Арктическая экспедиционная группировка Северного флота в рамках учения "Океан – 2024" будет обеспечивать безопасность объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике, сообщило во вторник Минобороны РФ. "В рамках учения "Океан – 2024" Арктическая экспедиционная группировка Северного флота будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике. Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", - говорится в сообщении оборонного ведомства."В рамках стартовавшего сегодня стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана развёрнута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота", - говорится в сообщении.В составе группировки действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов", отмечает оборонное ведомство.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969884806.html

арктика

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северный ледовитый океан

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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны. 2024-09-10T12:18 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

арктика, россия, безопасность, северный ледовитый океан