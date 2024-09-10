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На учениях "Океан" Северный флот обеспечит безопасность инфраструктуры - РИА Новости, 10.09.2024
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12:18 10.09.2024 (обновлено: 12:21 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971796299.html
На учениях "Океан" Северный флот обеспечит безопасность инфраструктуры
На учениях "Океан" Северный флот обеспечит безопасность инфраструктуры - РИА Новости, 10.09.2024
На учениях "Океан" Северный флот обеспечит безопасность инфраструктуры
Арктическая экспедиционная группировка Северного флота в рамках учения "Океан – 2024" будет обеспечивать безопасность объектов береговой инфраструктуры... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:18
2024-09-10T12:21
арктика
россия
безопасность
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Арктическая экспедиционная группировка Северного флота в рамках учения "Океан – 2024" будет обеспечивать безопасность объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике, сообщило во вторник Минобороны РФ. "В рамках учения "Океан – 2024" Арктическая экспедиционная группировка Северного флота будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике. Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", - говорится в сообщении оборонного ведомства."В рамках стартовавшего сегодня стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана развёрнута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота", - говорится в сообщении.В составе группировки действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов", отмечает оборонное ведомство.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html
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арктика
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353
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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане
Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны.
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арктика, россия, безопасность, северный ледовитый океан
Арктика, Россия, Безопасность, Северный Ледовитый океан
На учениях "Океан" Северный флот обеспечит безопасность инфраструктуры

На учениях "Океан" Севфлот будет защищать объекты береговой инфраструктуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Арктическая экспедиционная группировка Северного флота в рамках учения "Океан – 2024" будет обеспечивать безопасность объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"В рамках учения "Океан – 2024" Арктическая экспедиционная группировка Северного флота будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике. Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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"В рамках стартовавшего сегодня стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана развёрнута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота", - говорится в сообщении.
В составе группировки действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов", отмечает оборонное ведомство.
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АрктикаРоссияБезопасностьСеверный Ледовитый океан
 
 
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