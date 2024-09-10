https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971784969.html

В учениях "Океан-2024" участвуют четыре боевых китайских корабля

В учениях "Океан-2024" участвуют четыре боевых китайских корабля - РИА Новости, 10.09.2024

В учениях "Океан-2024" участвуют четыре боевых китайских корабля

В совместных учениях "Океан-2024" от ВМС Китая задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:23

2024-09-10T11:23

2024-09-10T12:08

россия

китай

народно-освободительная армия китая

безопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В совместных учениях "Океан-2024" от ВМС Китая задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в акватории залива Петра Великого состоялась встреча боевых кораблей Военно-Морской Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принимающих участие в учении "Океан-2024". "От ВМС НОАК в учении задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения. При встрече корабли поприветствовали друг друга флагами расцвечивания", - говорится в сообщении."Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая встретились в заливе Петра Великого для совместного участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971748306.html

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россия

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Боевые корабли ВМС Китая примут участие в учении "Океан-2024" Боевые корабли ВМС Китая примут участие в учении "Океан-2024", всего от КНР задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения, сообщило Минобороны России 2024-09-10T11:23 true PT1M59S

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Дарья Буймова

россия, китай, народно-освободительная армия китая, безопасность