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В учениях "Океан-2024" участвуют четыре боевых китайских корабля - РИА Новости, 10.09.2024
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11:23 10.09.2024 (обновлено: 12:08 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971784969.html
В учениях "Океан-2024" участвуют четыре боевых китайских корабля
В учениях "Океан-2024" участвуют четыре боевых китайских корабля - РИА Новости, 10.09.2024
В учениях "Океан-2024" участвуют четыре боевых китайских корабля
В совместных учениях "Океан-2024" от ВМС Китая задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:23
2024-09-10T12:08
россия
китай
народно-освободительная армия китая
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В совместных учениях "Океан-2024" от ВМС Китая задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в акватории залива Петра Великого состоялась встреча боевых кораблей Военно-Морской Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принимающих участие в учении "Океан-2024". "От ВМС НОАК в учении задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения. При встрече корабли поприветствовали друг друга флагами расцвечивания", - говорится в сообщении."Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая встретились в заливе Петра Великого для совместного участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971748306.html
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Боевые корабли ВМС Китая примут участие в учении "Океан-2024"
Боевые корабли ВМС Китая примут участие в учении "Океан-2024", всего от КНР задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения, сообщило Минобороны России
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россия, китай, народно-освободительная армия китая, безопасность
Россия, Китай, Народно-освободительная армия Китая, Безопасность
В учениях "Океан-2024" участвуют четыре боевых китайских корабля

В учениях "Океан" от ВМС Китая участвуют четыре боевых корабля и судно снабжения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В совместных учениях "Океан-2024" от ВМС Китая задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в акватории залива Петра Великого состоялась встреча боевых кораблей Военно-Морской Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принимающих участие в учении "Океан-2024".
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"От ВМС НОАК в учении задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения. При встрече корабли поприветствовали друг друга флагами расцвечивания", - говорится в сообщении.
"Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая встретились в заливе Петра Великого для совместного участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024", - говорится в сообщении.
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Вчера, 09:22
 
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