https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971751685.html

На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники

На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники - РИА Новости, 10.09.2024

На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники

Для участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:29

2024-09-10T09:29

2024-09-10T09:29

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВМФ России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". "Для участия в учении приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия