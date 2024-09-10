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На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники - РИА Новости, 10.09.2024
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09:29 10.09.2024
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На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники
На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники - РИА Новости, 10.09.2024
На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники
Для участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:29
2024-09-10T09:29
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВМФ России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". "Для участия в учении приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Дарья Буймова
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники

Минобороны: на учения "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль Королев проекта 775 Балтийского флота на учениях - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ВМФ России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".
"Для участия в учении приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Тихий океан - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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