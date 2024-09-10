https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971751685.html
На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники
На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники - РИА Новости, 10.09.2024
На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники
Для участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:29
2024-09-10T09:29
2024-09-10T09:29
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВМФ России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". "Для участия в учении приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
На учения "Океан-2024" приглашены иностранные участники
Минобороны: на учения "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для участия в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ВМФ России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".
"Для участия в учении приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации", - говорится в сообщении.