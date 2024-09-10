https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971748306.html

В учениях ВМФ "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей

В учениях ВМФ "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей - РИА Новости, 10.09.2024

В учениях ВМФ "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей

В учении Военно-морского флота России "Океан-2024" примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:12

2024-09-10T09:12

2024-09-10T09:20

безопасность

россия

северный ледовитый океан

балтийское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/53/1505415350_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_58da7298dbacb61b8591ca9d5ea43496.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В учении Военно-морского флота России "Океан-2024" примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, сообщили в Минобороны РФ. Плановое стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" началось 10 сентября и продлится до 16 сентября включительно. "В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота", - говорится в сообщении. Кроме того, будут задействованы более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

https://ria.ru/20240909/ssha-1971706018.html

https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html

россия

северный ледовитый океан

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах Военной-Морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения. На первом этапе учения будут отработаны вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором этапе разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов, защите объектов морской экономической деятельности, рассказали в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что для участия в учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России. 2024-09-10T09:12 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, северный ледовитый океан, балтийское море