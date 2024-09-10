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В учениях ВМФ "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей - РИА Новости, 10.09.2024
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09:12 10.09.2024 (обновлено: 09:20 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971748306.html
В учениях ВМФ "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей
В учениях ВМФ "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей - РИА Новости, 10.09.2024
В учениях ВМФ "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей
В учении Военно-морского флота России "Океан-2024" примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:12
2024-09-10T09:20
безопасность
россия
северный ледовитый океан
балтийское море
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В учении Военно-морского флота России "Океан-2024" примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, сообщили в Минобороны РФ. Плановое стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" началось 10 сентября и продлится до 16 сентября включительно. "В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота", - говорится в сообщении. Кроме того, будут задействованы более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
https://ria.ru/20240909/ssha-1971706018.html
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россия
северный ледовитый океан
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Стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах
Военной-Морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения. На первом этапе учения будут отработаны вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором этапе разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов, защите объектов морской экономической деятельности, рассказали в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что для участия в учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России.
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безопасность, россия, северный ледовитый океан, балтийское море
Безопасность, Россия, Северный Ледовитый океан, Балтийское море
В учениях ВМФ "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей

Минобороны: в учении "Океан-2024" примут участие более 400 кораблей и подлодок

© Фото : Минобороны РоссииУчения Северного флота в Арктике
Учения Северного флота в Арктике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Минобороны России
Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В учении Военно-морского флота России "Океан-2024" примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, сообщили в Минобороны РФ.
Плановое стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" началось 10 сентября и продлится до 16 сентября включительно.
"В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота", - говорится в сообщении.
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Кроме того, будут задействованы более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
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БезопасностьРоссияСеверный Ледовитый океанБалтийское море
 
 
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