https://ria.ru/20240910/uchebnik-1971733056.html

В новом учебнике по истории для студентов написали про теракт в "Крокусе"

В новом учебнике по истории для студентов написали про теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 10.09.2024

В новом учебнике по истории для студентов написали про теракт в "Крокусе"

В новом учебнике по истории России для студентов неисторических специальностей и направлений подготовки в разделе специальной военной операции впервые... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:22

2024-09-10T05:22

2024-09-10T05:23

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

анна ахматова

россия

красногорск

москва

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В новом учебнике по истории России для студентов неисторических специальностей и направлений подготовки в разделе специальной военной операции впервые рассказали про террористическую атаку в "Крокус сити холле", выяснило РИА Новости. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По этому делу в Москве арестовали 12 человек. "Наша страна столкнулась с новым витком террористических атак. "Неизвестные" экстремисты, обладающие глубоководным снаряжением, доступным считанному количеству стран, в сентябре 2022 года взорвали трубопровод "Северный поток 2". Террористы, совершившие в марте 2024 года чудовищный расстрел мирных жителей в концертном зале "Крокус сити холл", пытались бежать в сторону украинской границы", - сообщается в учебнике. Его авторы отмечают, что данные события достаточно четко показывают, кто именно стоит за террористическими актами. Кроме того, в книге уточняется, что неонацистский киевский режим пользуется полной поддержкой западных стран. "Украина бесплатно получила огромное количество вооружений и боеприпасов. "Масштабы финансовых дотаций со стороны стран НАТО показывают, что Украина находится на содержании своих западных покровителей, так как зарубежное финансирование эквивалентно бюджету Украины", - говорится в учебнике. Также студенты, прочитав книгу, узнают о подвиге старшего лейтенанта Александра Трошина, который 8 мая 2022 года - во время штурма Марьинки, превращенной ВСУ в один сплошной укрепрайон, - на танке ворвался на один из опорных пунктов противника. "Боевая задача была выполнена, но танк был поврежден и потерял возможность к передвижению. Бойцы Трошина четыре часа сражались в окружении, затем вызвали огонь на себя, но все же смогли прорваться из вражеского кольца", - отмечается в книге. После подвига Трошину позвонил президент РФ Владимир Путин и поручил в качестве исключения присвоить танкисту сразу звание майора. "Шаг за шагом все мы, вся Россия, приближаем выполнение главной задачи СВО: неонацизм будет побежден. Вновь, как в 1940-х годах, мы боремся против нацизма, провозгласившего очередной крестовый поход "цивилизованных стран" Запада против "варварской" России", - написали авторы. Заканчивается раздел СВО и учебник по истории России в целом строчками из стихотворения Анны Ахматовой "Мужество".

https://ria.ru/20240903/krokus-1970118040.html

https://ria.ru/20240906/postradavshiy-1970955199.html

https://ria.ru/20240718/mchs-1960480472.html

россия

красногорск

москва

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