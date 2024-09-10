В новом учебнике по истории для студентов написали про теракт в "Крокусе"
В новом учебнике по истории РФ для вузов впервые написали про теракт в "Крокусе"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Стихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В новом учебнике по истории России для студентов неисторических специальностей и направлений подготовки в разделе специальной военной операции впервые рассказали про террористическую атаку в "Крокус сити холле", выяснило РИА Новости.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По этому делу в Москве арестовали 12 человек.
"Наша страна столкнулась с новым витком террористических атак. "Неизвестные" экстремисты, обладающие глубоководным снаряжением, доступным считанному количеству стран, в сентябре 2022 года взорвали трубопровод "Северный поток 2". Террористы, совершившие в марте 2024 года чудовищный расстрел мирных жителей в концертном зале "Крокус сити холл", пытались бежать в сторону украинской границы", - сообщается в учебнике. Его авторы отмечают, что данные события достаточно четко показывают, кто именно стоит за террористическими актами.
Кроме того, в книге уточняется, что неонацистский киевский режим пользуется полной поддержкой западных стран. "Украина бесплатно получила огромное количество вооружений и боеприпасов. "Масштабы финансовых дотаций со стороны стран НАТО показывают, что Украина находится на содержании своих западных покровителей, так как зарубежное финансирование эквивалентно бюджету Украины", - говорится в учебнике.
Также студенты, прочитав книгу, узнают о подвиге старшего лейтенанта Александра Трошина, который 8 мая 2022 года - во время штурма Марьинки, превращенной ВСУ в один сплошной укрепрайон, - на танке ворвался на один из опорных пунктов противника. "Боевая задача была выполнена, но танк был поврежден и потерял возможность к передвижению. Бойцы Трошина четыре часа сражались в окружении, затем вызвали огонь на себя, но все же смогли прорваться из вражеского кольца", - отмечается в книге. После подвига Трошину позвонил президент РФ Владимир Путин и поручил в качестве исключения присвоить танкисту сразу звание майора.
"Шаг за шагом все мы, вся Россия, приближаем выполнение главной задачи СВО: неонацизм будет побежден. Вновь, как в 1940-х годах, мы боремся против нацизма, провозгласившего очередной крестовый поход "цивилизованных стран" Запада против "варварской" России", - написали авторы.
Заканчивается раздел СВО и учебник по истории России в целом строчками из стихотворения Анны Ахматовой "Мужество".