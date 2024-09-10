https://ria.ru/20240910/ubiystvo-1971753250.html

Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае

Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае - РИА Новости, 10.09.2024

Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае

Глава Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгений Середкин скончался от травм, нанесенных топором, в РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:41

2024-09-10T09:41

2024-09-10T09:52

происшествия

пермский край

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Глава Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгений Середкин скончался от травм, нанесенных топором, в убийстве подозревается сожитель бывшей жены, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее СУ СКР сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали. СК проверяет версию об убийстве на почве ревности. "Он убит в квартире. Да, топором. Подозреваемый - сожитель бывшей жены, он задержан", - рассказал осведомленный источник. Несколько местных СМИ пишут, что подозреваемым по делу проходит пенсионер войск нацгвардии. Середкин возглавил Свердловский отдел СУ СКР по Пермскому краю в 2023 году.

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html

пермский край

пермь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)