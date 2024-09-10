https://ria.ru/20240910/ubiystvo-1971753250.html
Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае
Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае - РИА Новости, 10.09.2024
Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае
Глава Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгений Середкин скончался от травм, нанесенных топором, в РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:41
2024-09-10T09:41
2024-09-10T09:52
происшествия
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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Глава Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгений Середкин скончался от травм, нанесенных топором, в убийстве подозревается сожитель бывшей жены, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее СУ СКР сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали. СК проверяет версию об убийстве на почве ревности. "Он убит в квартире. Да, топором. Подозреваемый - сожитель бывшей жены, он задержан", - рассказал осведомленный источник. Несколько местных СМИ пишут, что подозреваемым по делу проходит пенсионер войск нацгвардии. Середкин возглавил Свердловский отдел СУ СКР по Пермскому краю в 2023 году.
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае
Глава отдела СК в Пермском крае Середкин умер от травм, нанесенных топором
ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Глава Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгений Середкин скончался от травм, нанесенных топором, в убийстве подозревается сожитель бывшей жены, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее СУ СКР сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми
. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали. СК проверяет версию об убийстве на почве ревности.
"Он убит в квартире. Да, топором. Подозреваемый - сожитель бывшей жены, он задержан", - рассказал осведомленный источник.
Несколько местных СМИ пишут, что подозреваемым по делу проходит пенсионер войск нацгвардии.
Середкин возглавил Свердловский отдел СУ СКР по Пермскому краю в 2023 году.