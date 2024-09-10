https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html

СМИ: Туск отменил поездку в Германию из-за скандала с "Северными потоками"

СМИ: Туск отменил поездку в Германию из-за скандала с "Северными потоками" - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ: Туск отменил поездку в Германию из-за скандала с "Северными потоками"

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированную на конец недели поездку в Германию, это связано с новыми подробностями о причастности страны к... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:00

2024-09-10T14:00

2024-09-10T14:22

в мире

дональд туск

олаф шольц

северный поток

северный поток — 2

польша

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956896006_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49cb62410c61512c6be0875b619f0db9.jpg

БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированную на конец недели поездку в Германию, это связано с новыми подробностями о причастности страны к событиям вокруг диверсии на "Северных потоках", сообщает портал Euractiv со ссылкой на свои источники.Ранее Туск был приглашен на награждение премией M100 Media Award "за укрепление демократии, свободы слова и прессы, а также европейского взаимопонимания", вступительную речь на церемонии, которая должна была состояться в конце недели, должен был произнести канцлер Германии Олаф Шольц. Оба политика отменили своё участие в мероприятии, сославшись на внутренние дела или несостыковки в расписании. Вместо них в церемонии примут участие генпрокурор Адам Боднар и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук. По данным Euractiv, истинной причиной отмены участия Туска послужило резкое ухудшение отношений между двумя странами в последние несколько недель. "По словам источников, знакомых с вопросом, ухудшение ситуации в основном связано с газопроводами "Северный поток", - пишет портал. Euractiv напоминает, что ранее Польша отклонила запрос Берлина об аресте проживающего в Польше гражданина Украины, подозреваемого в организации взрыва на газопроводе "Северный поток -2", а Туск в прошлом месяце даже упрекнул Германию, призвав извиниться и помалкивать "всех инициаторов и покровителей Северных потоков". Ранее ряд немецких СМИ сообщил со ссылкой на собственное расследование, что подозреваемый немецкой прокуратурой в причастности к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" уехал из Польши на Украину на автомобиле украинского посольства. По данным немецких медиа, прокуратура Германии ранее выдала ордер на арест подозреваемого. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240822/unizhenie-1967699032.html

https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html

https://ria.ru/20240908/zakharova-1971459747.html

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд туск, олаф шольц, северный поток, северный поток — 2, польша, германия