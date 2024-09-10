https://ria.ru/20240910/tsentr-1971780441.html

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:05

2024-09-10T11:05

2024-09-10T11:10

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово Донецкой Народной Республики."Отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность