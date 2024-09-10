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Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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11:05 10.09.2024 (обновлено: 11:10 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/tsentr-1971780441.html
Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:05
2024-09-10T11:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово Донецкой Народной Республики."Отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, силы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово Донецкой Народной Республики.
"Отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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