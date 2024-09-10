ЦАХАЛ сообщила о проведении масштабной контртеррористической операции
ЦАХАЛ проводит контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с силами Общей службы безопасности (ШАБАК) и сотрудниками полиции резервного подразделения МАГАВ проводит масштабную контртеррористическую операцию в районе Тульеарема на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник пресс-служба армии.
Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе
7 сентября, 01:23
На прошлой неделе израильские силы начали масштабную операцию по противодействию терроризму на севере Западного берега. Ожесточенные столкновения сил безопасности и вооруженных палестинцев были зафиксированы в лагере беженцев Нур-Шамс, где были ликвидированы пять разыскиваемых палестинцев, а еще шестеро были арестованы. Также за полторы недели израильские военные ликвидировали 14 террористов, задержали более тридцати подозреваемых и обезвредили около тридцати взрывных устройств в районе города Дженин.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что Иран создал на Западном берегу реки Иордан еще один фронт борьбы с еврейским государством, вооружая и финансируя местные ячейки радикальных палестинских группировок.
По данным военных, за 11 месяцев эскалации в зоне палестино-израильского конфликта на Западном берегу были арестованы порядка 5 тысяч разыскиваемых палестинцев, из которых чуть менее половины имеют связи с движением ХАМАС в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали около 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.