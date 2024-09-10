https://ria.ru/20240910/tsakhal-1971854602.html

ЦАХАЛ сообщила о проведении масштабной контртеррористической операции

ЦАХАЛ сообщила о проведении масштабной контртеррористической операции - РИА Новости, 10.09.2024

ЦАХАЛ сообщила о проведении масштабной контртеррористической операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с силами Общей службы безопасности (ШАБАК) и сотрудниками полиции резервного подразделения МАГАВ проводит масштабную... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:25

2024-09-10T15:25

2024-09-10T15:25

в мире

израиль

западный берег реки иордан

иран

исраэль кац

хамас

шабак

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с силами Общей службы безопасности (ШАБАК) и сотрудниками полиции резервного подразделения МАГАВ проводит масштабную контртеррористическую операцию в районе Тульеарема на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Силы Армии обороны Израиля, ШАБАК и МАГАВ в настоящее время действуют в районе Тулькарема и проводят контртеррористическую операцию в рамках операции на территории Западного берега", - говорится в сообщении. На прошлой неделе израильские силы начали масштабную операцию по противодействию терроризму на севере Западного берега. Ожесточенные столкновения сил безопасности и вооруженных палестинцев были зафиксированы в лагере беженцев Нур-Шамс, где были ликвидированы пять разыскиваемых палестинцев, а еще шестеро были арестованы. Также за полторы недели израильские военные ликвидировали 14 террористов, задержали более тридцати подозреваемых и обезвредили около тридцати взрывных устройств в районе города Дженин. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что Иран создал на Западном берегу реки Иордан еще один фронт борьбы с еврейским государством, вооружая и финансируя местные ячейки радикальных палестинских группировок. По данным военных, за 11 месяцев эскалации в зоне палестино-израильского конфликта на Западном берегу были арестованы порядка 5 тысяч разыскиваемых палестинцев, из которых чуть менее половины имеют связи с движением ХАМАС в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали около 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240907/gaza-1971203745.html

https://ria.ru/20240910/izrail-1971826015.html

https://ria.ru/20240910/gaza-1971832184.html

израиль

западный берег реки иордан

иран

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, иран, исраэль кац, хамас, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году