https://ria.ru/20240910/trevoga-1971761012.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.09.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и трех соседних областях на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:09

2024-09-10T10:09

2024-09-10T10:32

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и трех соседних областях на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса на 10.05 мск, тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях на севере Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html

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сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сумская область