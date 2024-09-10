https://ria.ru/20240910/travmatizm-1971845256.html
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве - РИА Новости, 10.09.2024
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве
Число несчастных случае на производстве, причиной которых является человеческий фактор, снизилось с 74% до 65% с 2014 года, заявил заместитель министра труда и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:49
2024-09-10T14:49
2024-09-10T14:49
общество
россия
алексей вовченко
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СИРИУС, 10 сен – РИА Новости. Число несчастных случае на производстве, причиной которых является человеческий фактор, снизилось с 74% до 65% с 2014 года, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. "У нас по этой причине было 74% в 2014 году, сейчас мы снизили да 65% именно человеческий фактор - причина организационного характера, это по итогам 2023 года", - сказал Вовченко на конференции, которая проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сириусе. В целом за последние годы Минтруд РФ фиксирует устойчивое снижение травматизма на производстве. Чтобы свести к минимуму потенциально опасные случаи на предприятии, необходимо внедрять корпоративную культуру охраны труда, отметил Вовченко. "Мы должны нащупать те инструменты, где могли бы формировать именно среди работников подход к культуре", - сказал он. Министерство также пересмотрело свод правил охраны труда, сократив их значительную часть. "Было предусмотрено и отменено у нас большинство абсолютно устаревших правил по охране труда, с 179 мы снизили до 40 правил", - уточнил Вовченко, отметив, что стандарты были систематизированы и спроектированы на принципах правовой определенности. IX Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории "Сириус" с 10 по 13 сентября при участии министерства труда и социальной защиты РФ и фонда "Росконгресс". В этом году в форуме участвуют почти 8 тысяч участников, 25 стран, из которых четыре входят в БРИКС, а также 1,5 тысячи компаний. Деловая программа предполагает более 150 мероприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, алексей вовченко, брикс
Общество, Россия, Алексей Вовченко, БРИКС
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве
Минтруд: травматизм на производстве из-за человеческого фактора снизился
СИРИУС, 10 сен – РИА Новости. Число несчастных случае на производстве, причиной которых является человеческий фактор, снизилось с 74% до 65% с 2014 года, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
"У нас по этой причине было 74% в 2014 году, сейчас мы снизили да 65% именно человеческий фактор - причина организационного характера, это по итогам 2023 года", - сказал Вовченко на конференции, которая проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сириусе.
В целом за последние годы Минтруд РФ фиксирует устойчивое снижение травматизма на производстве. Чтобы свести к минимуму потенциально опасные случаи на предприятии, необходимо внедрять корпоративную культуру охраны труда, отметил Вовченко.
"Мы должны нащупать те инструменты, где могли бы формировать именно среди работников подход к культуре", - сказал он.
Министерство также пересмотрело свод правил охраны труда, сократив их значительную часть.
"Было предусмотрено и отменено у нас большинство абсолютно устаревших правил по охране труда, с 179 мы снизили до 40 правил", - уточнил Вовченко, отметив, что стандарты были систематизированы и спроектированы на принципах правовой определенности.
IX Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории "Сириус" с 10 по 13 сентября при участии министерства труда и социальной защиты РФ и фонда "Росконгресс". В этом году в форуме участвуют почти 8 тысяч участников, 25 стран, из которых четыре входят в БРИКС
, а также 1,5 тысячи компаний. Деловая программа предполагает более 150 мероприятий.