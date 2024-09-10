https://ria.ru/20240910/travmatizm-1971845256.html

В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве

В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве - РИА Новости, 10.09.2024

В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве

Число несчастных случае на производстве, причиной которых является человеческий фактор, снизилось с 74% до 65% с 2014 года, заявил заместитель министра труда и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:49

2024-09-10T14:49

2024-09-10T14:49

общество

россия

алексей вовченко

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg

СИРИУС, 10 сен – РИА Новости. Число несчастных случае на производстве, причиной которых является человеческий фактор, снизилось с 74% до 65% с 2014 года, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. "У нас по этой причине было 74% в 2014 году, сейчас мы снизили да 65% именно человеческий фактор - причина организационного характера, это по итогам 2023 года", - сказал Вовченко на конференции, которая проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сириусе. В целом за последние годы Минтруд РФ фиксирует устойчивое снижение травматизма на производстве. Чтобы свести к минимуму потенциально опасные случаи на предприятии, необходимо внедрять корпоративную культуру охраны труда, отметил Вовченко. "Мы должны нащупать те инструменты, где могли бы формировать именно среди работников подход к культуре", - сказал он. Министерство также пересмотрело свод правил охраны труда, сократив их значительную часть. "Было предусмотрено и отменено у нас большинство абсолютно устаревших правил по охране труда, с 179 мы снизили до 40 правил", - уточнил Вовченко, отметив, что стандарты были систематизированы и спроектированы на принципах правовой определенности. IX Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории "Сириус" с 10 по 13 сентября при участии министерства труда и социальной защиты РФ и фонда "Росконгресс". В этом году в форуме участвуют почти 8 тысяч участников, 25 стран, из которых четыре входят в БРИКС, а также 1,5 тысячи компаний. Деловая программа предполагает более 150 мероприятий.

https://ria.ru/20240726/tovarnye_znaki-1962069494.html

https://ria.ru/20240531/soft-1949669190.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, алексей вовченко, брикс