Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/travmatizm-1971845256.html
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве - РИА Новости, 10.09.2024
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве
Число несчастных случае на производстве, причиной которых является человеческий фактор, снизилось с 74% до 65% с 2014 года, заявил заместитель министра труда и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:49
2024-09-10T14:49
общество
россия
алексей вовченко
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg
СИРИУС, 10 сен – РИА Новости. Число несчастных случае на производстве, причиной которых является человеческий фактор, снизилось с 74% до 65% с 2014 года, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. "У нас по этой причине было 74% в 2014 году, сейчас мы снизили да 65% именно человеческий фактор - причина организационного характера, это по итогам 2023 года", - сказал Вовченко на конференции, которая проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сириусе. В целом за последние годы Минтруд РФ фиксирует устойчивое снижение травматизма на производстве. Чтобы свести к минимуму потенциально опасные случаи на предприятии, необходимо внедрять корпоративную культуру охраны труда, отметил Вовченко. "Мы должны нащупать те инструменты, где могли бы формировать именно среди работников подход к культуре", - сказал он. Министерство также пересмотрело свод правил охраны труда, сократив их значительную часть. "Было предусмотрено и отменено у нас большинство абсолютно устаревших правил по охране труда, с 179 мы снизили до 40 правил", - уточнил Вовченко, отметив, что стандарты были систематизированы и спроектированы на принципах правовой определенности. IX Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории "Сириус" с 10 по 13 сентября при участии министерства труда и социальной защиты РФ и фонда "Росконгресс". В этом году в форуме участвуют почти 8 тысяч участников, 25 стран, из которых четыре входят в БРИКС, а также 1,5 тысячи компаний. Деловая программа предполагает более 150 мероприятий.
https://ria.ru/20240726/tovarnye_znaki-1962069494.html
https://ria.ru/20240531/soft-1949669190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_af86c17f69e1e0351a171c7f574dd777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей вовченко, брикс
Общество, Россия, Алексей Вовченко, БРИКС
В Минтруде заявили о снижении травматизма на производстве

Минтруд: травматизм на производстве из-за человеческого фактора снизился

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 10 сен – РИА Новости. Число несчастных случае на производстве, причиной которых является человеческий фактор, снизилось с 74% до 65% с 2014 года, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
"У нас по этой причине было 74% в 2014 году, сейчас мы снизили да 65% именно человеческий фактор - причина организационного характера, это по итогам 2023 года", - сказал Вовченко на конференции, которая проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сириусе.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Число заявок на русскоязычные товарные знаки растет, показало исследование
26 июля, 06:54
В целом за последние годы Минтруд РФ фиксирует устойчивое снижение травматизма на производстве. Чтобы свести к минимуму потенциально опасные случаи на предприятии, необходимо внедрять корпоративную культуру охраны труда, отметил Вовченко.
"Мы должны нащупать те инструменты, где могли бы формировать именно среди работников подход к культуре", - сказал он.
Министерство также пересмотрело свод правил охраны труда, сократив их значительную часть.
"Было предусмотрено и отменено у нас большинство абсолютно устаревших правил по охране труда, с 179 мы снизили до 40 правил", - уточнил Вовченко, отметив, что стандарты были систематизированы и спроектированы на принципах правовой определенности.
IX Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории "Сириус" с 10 по 13 сентября при участии министерства труда и социальной защиты РФ и фонда "Росконгресс". В этом году в форуме участвуют почти 8 тысяч участников, 25 стран, из которых четыре входят в БРИКС, а также 1,5 тысячи компаний. Деловая программа предполагает более 150 мероприятий.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Минкультуры переходит на российское программное обеспечение
31 мая, 13:55
 
ОбществоРоссияАлексей ВовченкоБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала