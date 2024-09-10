Рейтинг@Mail.ru
В январе-июле в России вырос профицит торгового баланса - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/torgovlya-1971788860.html
В январе-июле в России вырос профицит торгового баланса
В январе-июле в России вырос профицит торгового баланса - РИА Новости, 10.09.2024
В январе-июле в России вырос профицит торгового баланса
Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:44
2024-09-10T11:44
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867891815_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee01697c160555dd49d3ee792a205a29.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, размещенным на официальном сайте ведомства. По данным ФТС, общий объем экспорта из РФ в январе-июле 2024 года составил 241 миллиарда долларов, а объем импорта – 153,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли РФ за этот период составило 87,9 миллиарда долларов, а за тот же период 2023 года - 73,1 миллиарда долларов. Таким образом, сложившийся профицит торгового баланса вырос на 20,2%. Экспорт из РФ в январе-июле увеличился на 0,75% в годовом выражении, а импорт снизился на 8,5%.
https://ria.ru/20240813/bank-1965969403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867891815_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2e1307189797c2b6ed7361ec24d0203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В январе-июле в России вырос профицит торгового баланса

Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль выросло на 20,2 процента

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСклад в зоне таможенного контроля
Склад в зоне таможенного контроля - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Склад в зоне таможенного контроля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, размещенным на официальном сайте ведомства.
По данным ФТС, общий объем экспорта из РФ в январе-июле 2024 года составил 241 миллиарда долларов, а объем импорта – 153,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли РФ за этот период составило 87,9 миллиарда долларов, а за тот же период 2023 года - 73,1 миллиарда долларов. Таким образом, сложившийся профицит торгового баланса вырос на 20,2%.
Экспорт из РФ в январе-июле увеличился на 0,75% в годовом выражении, а импорт снизился на 8,5%.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
ЦБ заявил о первом за четыре года дефиците платежного баланса
13 августа, 16:23
 
ЭкономикаРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала