https://ria.ru/20240910/torgovlya-1971788860.html

В январе-июле в России вырос профицит торгового баланса

В январе-июле в России вырос профицит торгового баланса - РИА Новости, 10.09.2024

В январе-июле в России вырос профицит торгового баланса

Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:44

2024-09-10T11:44

2024-09-10T11:44

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, размещенным на официальном сайте ведомства. По данным ФТС, общий объем экспорта из РФ в январе-июле 2024 года составил 241 миллиарда долларов, а объем импорта – 153,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли РФ за этот период составило 87,9 миллиарда долларов, а за тот же период 2023 года - 73,1 миллиарда долларов. Таким образом, сложившийся профицит торгового баланса вырос на 20,2%. Экспорт из РФ в январе-июле увеличился на 0,75% в годовом выражении, а импорт снизился на 8,5%.

https://ria.ru/20240813/bank-1965969403.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)