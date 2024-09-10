https://ria.ru/20240910/tayfun-1971922631.html

Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек

Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек - РИА Новости, 10.09.2024

Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек

Число погибших в результате обрушившегося на северную часть Вьетнама тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:40

2024-09-10T18:40

2024-09-10T18:40

в мире

вьетнам

южно-китайское море

ханой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971766399_0:196:2250:1462_1920x0_80_0_0_217354a40eb6be5a97baeba90df29b9b.jpg

БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Число погибших в результате обрушившегося на северную часть Вьетнама тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, увеличилось до 127 человек, 54 человека пропали без вести, травмы получили 764 человека, сообщает во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама. Ранее сообщалось о 65 погибших, 752 раненых и 40 пропавших без вести. "По данным на вечер вторника, в результате тайфуна "Яги" погибли 127 человек, большинство из них стали жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном", - говорится в сообщении. Помимо погибших, 54 человека в последние дни пропали без вести, также в основном в результате наводнений и оползней после тайфуна. Травмы различной степени тяжести во время тайфуна и в результате наводнений и оползней получили 752 человека, сообщает агентство. В пострадавших от наводнений районах резко увеличилось также количество случаев укусов змей и инфекционных заболеваний, связанных с длительным пребыванием в загрязненной воде, также говорится в сообщении. Правительство Вьетнама и местные органы власти в пострадавших районах проводят срочные мероприятия по преодолению последствий природного катаклизма. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посетил в понедельник и вторник пострадавшие районы в нескольких северных провинциях Вьетнама, чтобы лично проинспектировать ход восстановительных работ и организацию оказания помощи пострадавшим, сообщает агентство. Вызванные тайфуном наводнения, разливы рек и оползни продолжились в понедельник и вторник. В Ханое из-за разлива реки Красной пришлось эвакуировать несколько сотен человек из прибрежных районов города, говорится в сообщении. Разлив рек и поднятие их уровня после тайфуна "Яги" уже считаются рекордными: таких разливов в северном Вьетнаме не было уже более 50 лет, сообщал ранее новостной портал VNExpress.

https://ria.ru/20240907/tayfun-1971273747.html

https://ria.ru/20240909/vetnam-1971703439.html

https://ria.ru/20240831/bangladesh-1969651115.html

вьетнам

южно-китайское море

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вьетнам, южно-китайское море, ханой