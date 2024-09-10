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Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек - РИА Новости, 10.09.2024
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18:40 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/tayfun-1971922631.html
Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек
Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек - РИА Новости, 10.09.2024
Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек
Число погибших в результате обрушившегося на северную часть Вьетнама тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:40
2024-09-10T18:40
в мире
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БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Число погибших в результате обрушившегося на северную часть Вьетнама тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, увеличилось до 127 человек, 54 человека пропали без вести, травмы получили 764 человека, сообщает во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама. Ранее сообщалось о 65 погибших, 752 раненых и 40 пропавших без вести. "По данным на вечер вторника, в результате тайфуна "Яги" погибли 127 человек, большинство из них стали жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном", - говорится в сообщении. Помимо погибших, 54 человека в последние дни пропали без вести, также в основном в результате наводнений и оползней после тайфуна. Травмы различной степени тяжести во время тайфуна и в результате наводнений и оползней получили 752 человека, сообщает агентство. В пострадавших от наводнений районах резко увеличилось также количество случаев укусов змей и инфекционных заболеваний, связанных с длительным пребыванием в загрязненной воде, также говорится в сообщении. Правительство Вьетнама и местные органы власти в пострадавших районах проводят срочные мероприятия по преодолению последствий природного катаклизма. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посетил в понедельник и вторник пострадавшие районы в нескольких северных провинциях Вьетнама, чтобы лично проинспектировать ход восстановительных работ и организацию оказания помощи пострадавшим, сообщает агентство. Вызванные тайфуном наводнения, разливы рек и оползни продолжились в понедельник и вторник. В Ханое из-за разлива реки Красной пришлось эвакуировать несколько сотен человек из прибрежных районов города, говорится в сообщении. Разлив рек и поднятие их уровня после тайфуна "Яги" уже считаются рекордными: таких разливов в северном Вьетнаме не было уже более 50 лет, сообщал ранее новостной портал VNExpress.
https://ria.ru/20240907/tayfun-1971273747.html
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в мире, вьетнам, южно-китайское море, ханой
В мире, Вьетнам, Южно-Китайское море, Ханой
Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек

Число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 127 человек

© AP Photo / VNA/Tran Quoc VietПоследствия тайфуна "Яги" в Ханое
Последствия тайфуна Яги в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / VNA/Tran Quoc Viet
Последствия тайфуна "Яги" в Ханое
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Число погибших в результате обрушившегося на северную часть Вьетнама тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, увеличилось до 127 человек, 54 человека пропали без вести, травмы получили 764 человека, сообщает во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама.
Ранее сообщалось о 65 погибших, 752 раненых и 40 пропавших без вести.
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"По данным на вечер вторника, в результате тайфуна "Яги" погибли 127 человек, большинство из них стали жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном", - говорится в сообщении.
Помимо погибших, 54 человека в последние дни пропали без вести, также в основном в результате наводнений и оползней после тайфуна.
Травмы различной степени тяжести во время тайфуна и в результате наводнений и оползней получили 752 человека, сообщает агентство.
В пострадавших от наводнений районах резко увеличилось также количество случаев укусов змей и инфекционных заболеваний, связанных с длительным пребыванием в загрязненной воде, также говорится в сообщении.
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Правительство Вьетнама и местные органы власти в пострадавших районах проводят срочные мероприятия по преодолению последствий природного катаклизма. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посетил в понедельник и вторник пострадавшие районы в нескольких северных провинциях Вьетнама, чтобы лично проинспектировать ход восстановительных работ и организацию оказания помощи пострадавшим, сообщает агентство.
Вызванные тайфуном наводнения, разливы рек и оползни продолжились в понедельник и вторник. В Ханое из-за разлива реки Красной пришлось эвакуировать несколько сотен человек из прибрежных районов города, говорится в сообщении.
Разлив рек и поднятие их уровня после тайфуна "Яги" уже считаются рекордными: таких разливов в северном Вьетнаме не было уже более 50 лет, сообщал ранее новостной портал VNExpress.
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