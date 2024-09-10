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Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 10.09.2024
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17:07 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/tadzhikistan-1971893801.html
Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию
Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 10.09.2024
Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию
Посольство Таджикистана в Москве рекомендует гражданам республики временно воздержаться от поездок в РФ, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:07
2024-09-10T17:07
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ДУШАНБЕ, 10 сен – РИА Новости. Посольство Таджикистана в Москве рекомендует гражданам республики временно воздержаться от поездок в РФ, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. "Посольство Таджикистана в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в РФ из-за введения режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска", - говорится в сообщении дипмиссии.
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в мире, таджикистан, россия, москва
В мире, Таджикистан, Россия, Москва
Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию

Посольство Таджикистана: в РФ ввели режим усиленного контроля въезда иностранцев

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 10 сен – РИА Новости. Посольство Таджикистана в Москве рекомендует гражданам республики временно воздержаться от поездок в РФ, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
"Посольство Таджикистана в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в РФ из-за введения режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска", - говорится в сообщении дипмиссии.
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