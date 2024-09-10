https://ria.ru/20240910/tadzhikistan-1971893801.html

Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию

Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 10.09.2024

Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию

Посольство Таджикистана в Москве рекомендует гражданам республики временно воздержаться от поездок в РФ, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:07

2024-09-10T17:07

2024-09-10T17:07

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ДУШАНБЕ, 10 сен – РИА Новости. Посольство Таджикистана в Москве рекомендует гражданам республики временно воздержаться от поездок в РФ, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. "Посольство Таджикистана в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в РФ из-за введения режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска", - говорится в сообщении дипмиссии.

https://ria.ru/20240901/tadzhikistan-1969788449.html

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