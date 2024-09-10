https://ria.ru/20240910/svo-1971831698.html

ВС России отразили шесть атак в Курской области

ВС России отразили шесть атак в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

ВС России отразили шесть атак в Курской области

Бойцы группировки войск "Север" отразили шесть атак ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:07

2024-09-10T14:07

2024-09-10T15:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" отразили шесть атак ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька", — говорится в сводке.Кроме того, удалось сорвать попытки наступления украинских солдат в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Помимо этого, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии также поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны возле населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.Помимо этого, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам сосредоточения иностранных наемников и резервов украинских войск в Сумской области. Удалось поразить подразделения противника в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Кровное, Искрисковщина, Новая Слобода, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Сумы и Ямполь.Общие потери ВСУ за сутки составили:Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/postradavshie-1971839530.html

https://ria.ru/20240910/shoygu-1971769113.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, украина