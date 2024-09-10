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Новую субсидию для малого и среднего бизнеса запустили в Московской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Новости Подмосковья
 
15:40 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/subsidii-1971858272.html
Новую субсидию для малого и среднего бизнеса запустили в Московской области
Новую субсидию для малого и среднего бизнеса запустили в Московской области - РИА Новости, 10.09.2024
Новую субсидию для малого и среднего бизнеса запустили в Московской области
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о запуске в регионе новой субсидии для малого и среднего бизнеса. Она РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:40
2024-09-10T15:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о запуске в регионе новой субсидии для малого и среднего бизнеса. Она стала доступна со 2 сентября, написал 360.ru.Как рассказала Зиновьева, прием заявок на получение денег продлится до 3 октября. Субсидия предоставляется на покупку промышленного оборудования."На получателя приходится до 20 миллионов рублей. До 50% затрат на покупку оборудования можно закрыть. Прием заявок сейчас в активной фазе", – отметила министр.Действующая программа способствует активной поддержке малого и среднего бизнеса, а также росту количества самозанятых в регионе, подчеркнула Зиновьева.Предпринимателям напоминают, что они могут получить денежные средства на покупку или взятие в лизинг оборудования, а также на помощь для выхода на маркетплейсы. Представителям социального предпринимательства предоставляют субсидии на возмещение операционных затрат на аренду помещений.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новую субсидию для малого и среднего бизнеса запустили в Московской области

© iStock.com / svetikdДевушка-предприниматель упаковывает товар
Девушка-предприниматель упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / svetikd
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о запуске в регионе новой субсидии для малого и среднего бизнеса. Она стала доступна со 2 сентября, написал 360.ru.
Как рассказала Зиновьева, прием заявок на получение денег продлится до 3 октября. Субсидия предоставляется на покупку промышленного оборудования.
"На получателя приходится до 20 миллионов рублей. До 50% затрат на покупку оборудования можно закрыть. Прием заявок сейчас в активной фазе", – отметила министр.
Действующая программа способствует активной поддержке малого и среднего бизнеса, а также росту количества самозанятых в регионе, подчеркнула Зиновьева.
Предпринимателям напоминают, что они могут получить денежные средства на покупку или взятие в лизинг оборудования, а также на помощь для выхода на маркетплейсы. Представителям социального предпринимательства предоставляют субсидии на возмещение операционных затрат на аренду помещений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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