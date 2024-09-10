https://ria.ru/20240910/subsidii-1971858272.html

Новую субсидию для малого и среднего бизнеса запустили в Московской области

Новую субсидию для малого и среднего бизнеса запустили в Московской области - РИА Новости, 10.09.2024

Новую субсидию для малого и среднего бизнеса запустили в Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о запуске в регионе новой субсидии для малого и среднего бизнеса. Она РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:40

2024-09-10T15:40

2024-09-10T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о запуске в регионе новой субсидии для малого и среднего бизнеса. Она стала доступна со 2 сентября, написал 360.ru.Как рассказала Зиновьева, прием заявок на получение денег продлится до 3 октября. Субсидия предоставляется на покупку промышленного оборудования."На получателя приходится до 20 миллионов рублей. До 50% затрат на покупку оборудования можно закрыть. Прием заявок сейчас в активной фазе", – отметила министр.Действующая программа способствует активной поддержке малого и среднего бизнеса, а также росту количества самозанятых в регионе, подчеркнула Зиновьева.Предпринимателям напоминают, что они могут получить денежные средства на покупку или взятие в лизинг оборудования, а также на помощь для выхода на маркетплейсы. Представителям социального предпринимательства предоставляют субсидии на возмещение операционных затрат на аренду помещений.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)