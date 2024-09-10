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Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам - РИА Новости, 10.09.2024
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16:45 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/stubb-1971884475.html
Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам
Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам - РИА Новости, 10.09.2024
Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам
Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский научил его польским ругательствам. Стубб присутствует во... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:45
2024-09-10T16:45
в мире
финляндия
польша
варшава
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский научил его польским ругательствам. Стубб присутствует во вторник в Варшаве в качестве почетного гостя на совещании польских послов. Выступление транслировало Польское телевидение. После того, как Сикорский передал ему слово, президент Финляндии начал свою речь со слов на польском языке: "Dziękuję bardzo" (Большое спасибо), что было встречено бурными аплодисментами присутствующих. В ответ на это Стубб уже по-английски сообщил что кроме приветствия знаком с польской ненормативной лексикой. "Мне удалось научиться еще и другим словам по-польски – не всегда вежливым и приличным. Господин министр (Сикорский – ред.) научил меня всем ругательствам", - сказал он. Однако демонстрировать свои знания польской ненормативной лексики президент Финляндии не стал.
https://ria.ru/20231128/polsha-1912510915.html
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в мире, финляндия, польша, варшава, радослав сикорский
В мире, Финляндия, Польша, Варшава, Радослав Сикорский
Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам

Глава Финляндии Стубб рассказал, как глава МИД Польши научил его ругательствам

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский научил его польским ругательствам. Стубб присутствует во вторник в Варшаве в качестве почетного гостя на совещании польских послов. Выступление транслировало Польское телевидение.
После того, как Сикорский передал ему слово, президент Финляндии начал свою речь со слов на польском языке: "Dziękuję bardzo" (Большое спасибо), что было встречено бурными аплодисментами присутствующих.
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В ответ на это Стубб уже по-английски сообщил что кроме приветствия знаком с польской ненормативной лексикой. "Мне удалось научиться еще и другим словам по-польски – не всегда вежливым и приличным. Господин министр (Сикорский – ред.) научил меня всем ругательствам", - сказал он.
Однако демонстрировать свои знания польской ненормативной лексики президент Финляндии не стал.
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В миреФинляндияПольшаВаршаваРадослав Сикорский
 
 
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