Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам
Глава Финляндии Стубб рассказал, как глава МИД Польши научил его ругательствам
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский научил его польским ругательствам. Стубб присутствует во вторник в Варшаве в качестве почетного гостя на совещании польских послов. Выступление транслировало Польское телевидение.
После того, как Сикорский передал ему слово, президент Финляндии начал свою речь со слов на польском языке: "Dziękuję bardzo" (Большое спасибо), что было встречено бурными аплодисментами присутствующих.
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В ответ на это Стубб уже по-английски сообщил что кроме приветствия знаком с польской ненормативной лексикой. "Мне удалось научиться еще и другим словам по-польски – не всегда вежливым и приличным. Господин министр (Сикорский – ред.) научил меня всем ругательствам", - сказал он.
Однако демонстрировать свои знания польской ненормативной лексики президент Финляндии не стал.
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