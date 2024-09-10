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Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам

Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам - РИА Новости, 10.09.2024

Сикорский научил президента Финляндии польским ругательствам

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский научил его польским ругательствам. Стубб присутствует во... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:45

2024-09-10T16:45

2024-09-10T16:45

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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский научил его польским ругательствам. Стубб присутствует во вторник в Варшаве в качестве почетного гостя на совещании польских послов. Выступление транслировало Польское телевидение. После того, как Сикорский передал ему слово, президент Финляндии начал свою речь со слов на польском языке: "Dziękuję bardzo" (Большое спасибо), что было встречено бурными аплодисментами присутствующих. В ответ на это Стубб уже по-английски сообщил что кроме приветствия знаком с польской ненормативной лексикой. "Мне удалось научиться еще и другим словам по-польски – не всегда вежливым и приличным. Господин министр (Сикорский – ред.) научил меня всем ругательствам", - сказал он. Однако демонстрировать свои знания польской ненормативной лексики президент Финляндии не стал.

https://ria.ru/20231128/polsha-1912510915.html

https://ria.ru/20240311/opros-1932379842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, польша, варшава, радослав сикорский