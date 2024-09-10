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США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2024
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23:13 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ssha-1971952360.html
США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели, пишут СМИ
США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2024
США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели, пишут СМИ
США могут изменить позицию по запрету Киеву ударов вглубь российской территории в ближайшие недели, вероятно, ее уже поменяли часть членов американской... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T23:13
2024-09-10T23:13
в мире
сша
россия
украина
джо байден
джон кирби
кир стармер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США могут изменить позицию по запрету Киеву ударов вглубь российской территории в ближайшие недели, вероятно, ее уже поменяли часть членов американской администрации, однако им еще нужно убедить в необходимости подобного решения остальных сотрудников Белого дома и президента Джо Байдена, сообщает газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Кроме того, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, глава госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по РФ. "Источники в британском правительстве теперь полагают, что позиция США (по ударам вглубь территории РФ - ред.) может измениться до встречи мировых лидеров на (Генасамблее - ред.) ООН в Нью-Йорке позднее в этом месяце (22-23 сентября - ред.). Один из источников в Уайтхолле предположил, что некоторые представители администрации США изменили свое мнение, но им еще предстоит убедить президента Байдена и других", - пишет издание. Как отмечает газета, Великобритания и Франция поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории России, однако в Киеве ждут разрешения США по техническим причинам, связанным с наведением на цель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240910/atacms-1971948690.html
https://radiosputnik.ru/20240901/udary-1969779447.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, джон кирби, кир стармер, вооруженные силы украины, нато, оон
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Джон Кирби, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН
США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели, пишут СМИ

Times: США могут изменить позицию по ударам ВСУ вглубь России в ближайшие недели

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США могут изменить позицию по запрету Киеву ударов вглубь российской территории в ближайшие недели, вероятно, ее уже поменяли часть членов американской администрации, однако им еще нужно убедить в необходимости подобного решения остальных сотрудников Белого дома и президента Джо Байдена, сообщает газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Кроме того, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, глава госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по России ATACMS, сообщили СМИ
Вчера, 22:33
"Источники в британском правительстве теперь полагают, что позиция США (по ударам вглубь территории РФ - ред.) может измениться до встречи мировых лидеров на (Генасамблее - ред.) ООН в Нью-Йорке позднее в этом месяце (22-23 сентября - ред.). Один из источников в Уайтхолле предположил, что некоторые представители администрации США изменили свое мнение, но им еще предстоит убедить президента Байдена и других", - пишет издание.
Как отмечает газета, Великобритания и Франция поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории России, однако в Киеве ждут разрешения США по техническим причинам, связанным с наведением на цель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
"Надеюсь, нас услышали". Киев передал США список целей для ударов по РФ
1 сентября, 09:43
 
В миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденДжон КирбиКир СтармерВооруженные силы УкраиныНАТОООН
 
 
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