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В США мягкую силу России назвали "жесткой" - РИА Новости, 10.09.2024
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23:02 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ssha-1971950873.html
В США мягкую силу России назвали "жесткой"
В США мягкую силу России назвали "жесткой" - РИА Новости, 10.09.2024
В США мягкую силу России назвали "жесткой"
Американский портал Conversation назвал "жесткой" мягкую силу России, которая демонстрирует русскоязычному населению соседних стран способность противостоять... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T23:02
2024-09-10T23:02
в мире
россия
сша
украина
маргарита симоньян
антон анисимов
елена афанасьева
нато
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американский портал Conversation назвал "жесткой" мягкую силу России, которая демонстрирует русскоязычному населению соседних стран способность противостоять Западу и влияет на западные СМИ - к такому выводу портал пришел, проведя исследование русскоязычных СМИ, вещающих на Украине и в Грузии в 2021 году. Портал опубликовал рецензируемое исследование своих журналистов-исследователей, основанное на контент-анализе более 2,7 тысяч новостных сообщений из русскоязычных СМИ в Грузии и на Украине в период с февраля по июль 2021 года. "Наше исследование показало, что в этот период в российских местных украинских и местных грузинских СМИ появилась риторика, подчеркивающая способность России противостоять военной мощи западных стран... Эта тактика соответствует цели Москвы по воспитанию лояльности русских диаспор и укреплению идеи "русского мира"", - пишет издание. Так исследовали назвали подобную форму публичной дипломатии "жесткой" мягкой силой России. В заключении статьи авторы утверждают, что изученные новостные сообщения, демонстрирующие образцы мягкой силы РФ в соседних странах, направлены не столько на привлечение интереса к России, ее традициям и культуре, сколько на сильную "антизападную перспективу" и подрыв доверия к США и НАТО для привлечения аудитории на свою сторону. По мнению исследователей, такая демонстрация русскоязычному населению соседних стран способности России противостоять Западу используется для "влияния на западные СМИ". Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
https://ria.ru/20240910/otvet-1971764433.html
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в мире, россия, сша, украина, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, нато, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Украина, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, НАТО, Государственный департамент США
В США мягкую силу России назвали "жесткой"

Conversation: "жесткая" мягкая сила России оказывает влияние на западные СМИ

© Fotolia / Sergey NivensЗащита от удара
Защита от удара - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Fotolia / Sergey Nivens
Защита от удара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американский портал Conversation назвал "жесткой" мягкую силу России, которая демонстрирует русскоязычному населению соседних стран способность противостоять Западу и влияет на западные СМИ - к такому выводу портал пришел, проведя исследование русскоязычных СМИ, вещающих на Украине и в Грузии в 2021 году.
Портал опубликовал рецензируемое исследование своих журналистов-исследователей, основанное на контент-анализе более 2,7 тысяч новостных сообщений из русскоязычных СМИ в Грузии и на Украине в период с февраля по июль 2021 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Запад обнаружил самое опасное оружие России
9 сентября, 08:00
"Наше исследование показало, что в этот период в российских местных украинских и местных грузинских СМИ появилась риторика, подчеркивающая способность России противостоять военной мощи западных стран... Эта тактика соответствует цели Москвы по воспитанию лояльности русских диаспор и укреплению идеи "русского мира"", - пишет издание.
Так исследовали назвали подобную форму публичной дипломатии "жесткой" мягкой силой России. В заключении статьи авторы утверждают, что изученные новостные сообщения, демонстрирующие образцы мягкой силы РФ в соседних странах, направлены не столько на привлечение интереса к России, ее традициям и культуре, сколько на сильную "антизападную перспективу" и подрыв доверия к США и НАТО для привлечения аудитории на свою сторону. По мнению исследователей, такая демонстрация русскоязычному населению соседних стран способности России противостоять Западу используется для "влияния на западные СМИ".
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В МИД России пообещали ответить на все враждебные действия США
Вчера, 10:32
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В США оценили влияние санкций на политику Путина и состояние России
22 августа, 22:30
 
В миреРоссияСШАУкраинаМаргарита СимоньянАнтон АнисимовЕлена АфанасьеваНАТОГосударственный департамент США
 
 
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