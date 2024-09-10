В США мягкую силу России назвали "жесткой"
Conversation: "жесткая" мягкая сила России оказывает влияние на западные СМИ
Защита от удара. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американский портал Conversation назвал "жесткой" мягкую силу России, которая демонстрирует русскоязычному населению соседних стран способность противостоять Западу и влияет на западные СМИ - к такому выводу портал пришел, проведя исследование русскоязычных СМИ, вещающих на Украине и в Грузии в 2021 году.
Портал опубликовал рецензируемое исследование своих журналистов-исследователей, основанное на контент-анализе более 2,7 тысяч новостных сообщений из русскоязычных СМИ в Грузии и на Украине в период с февраля по июль 2021 года.
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"Наше исследование показало, что в этот период в российских местных украинских и местных грузинских СМИ появилась риторика, подчеркивающая способность России противостоять военной мощи западных стран... Эта тактика соответствует цели Москвы по воспитанию лояльности русских диаспор и укреплению идеи "русского мира"", - пишет издание.
Так исследовали назвали подобную форму публичной дипломатии "жесткой" мягкой силой России. В заключении статьи авторы утверждают, что изученные новостные сообщения, демонстрирующие образцы мягкой силы РФ в соседних странах, направлены не столько на привлечение интереса к России, ее традициям и культуре, сколько на сильную "антизападную перспективу" и подрыв доверия к США и НАТО для привлечения аудитории на свою сторону. По мнению исследователей, такая демонстрация русскоязычному населению соседних стран способности России противостоять Западу используется для "влияния на западные СМИ".
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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