https://ria.ru/20240910/ssha-1971944765.html

Российские идеи получили поддержку в США, пишут СМИ

Российские идеи получили поддержку в США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2024

Российские идеи получили поддержку в США, пишут СМИ

Российские идеи, в том числе в вопросе религии и традиционных ценностей, получили поддержку среди некоторых групп в США и других странах, пишет журнал Foreign... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:51

2024-09-10T21:51

2024-09-10T21:51

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские идеи, в том числе в вопросе религии и традиционных ценностей, получили поддержку среди некоторых групп в США и других странах, пишет журнал Foreign Policy. "Представляя россиян и российское государство как глубоко религиозных и погруженных в традиции, и осуждая западный истеблишмент за предполагаемые нападки на традиционные ценности, пропаганда Кремля достигла серьезных успехов среди культурных и религиозных консерваторов в США и других странах", - говорится в материале журнала. При этом авторы материала в журнале утверждают, что такие идеи помогли понять проведение специальной военный операции на Украине представителями якобы крайне правых взглядов в США, которые также считают руководство РФ "сильным голосом". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240904/tsennosti-1970619400.html

https://ria.ru/20240424/suverenitet-1941941716.html

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в мире, россия, сша, украина, нато