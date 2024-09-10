США ввели санкции против Iran Air и других иранских компаний
США ввели санкции против Iran Air и ряда иранских компаний из-за связей с РФ
Самолет авиакомпании Iran Air. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США вслед за европейскими союзниками ввели санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между Москвой и Тегераном, ограничения также коснулись ряда физических и юридических лиц, сообщило во вторник министерство финансов и госдепартамент США.
Как заявили в американской администрации, санкции против крупнейшей иранской авиакомпании введены в связи с "причастностью к поставкам иранских вооруженных систем России", а также за осуществление перевозок из Европы в Иран критически важных запчастей и оборудования западного производства.
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"Iran Air является ключевым элементом иранской ВПК, обеспечивающим возможность закупок западного оборудования и материалов двойного назначения для использования в развитии технологии БПЛА, которые поставляются в Россию для использования на Украине", - утверждает госдепартамент США.
Помимо Iran Air, как отметило министерство финансов США, в санкционный список включены трое граждан Ирана, также связанных с ВПК страны. В их числе представитель находящегося под санкциями США министерства обороны Ирана в РФ Рухолла Катеби, а также живущие в Иране сотрудник иранской компании оборонно-промышленного комплекса Shahid Kharrazi Industries Ибрахим Бахрами и глава космического командования аэрокосмических сил КСИР Али Джафарабади.
Помимо указанных физических лиц, санкции введены против иранской транспортной компании Azadegan Transportation Company, которую Вашингтон обвиняет в перевозке вооружений на Ближнем Востоке, а также ее дочерних предприятий Amad Behineh Saz Engineering Company (Amad Behineh Saz), Sanjesh Gostar Dana Engineering, Quality Control Inspection Company (Sanjesh Gostar Dana) и Talieh Sabz Jehan Group Company (Talieh Sabz Jehan).
Ранее во вторник о введении санкций против иранских компаний и физлиц сообщили Великобритания и ЕС, США также обновили санкции против российских физ и юридических лиц за вменяемые им закупки вооружений в Иране. Москва и Тегеран подобные обвинения отвергают.