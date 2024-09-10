https://ria.ru/20240910/ssha-1971944238.html

США ввели санкции против Iran Air и других иранских компаний

США ввели санкции против Iran Air и других иранских компаний - РИА Новости, 10.09.2024

США ввели санкции против Iran Air и других иранских компаний

США вслед за европейскими союзниками ввели санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:39

2024-09-10T21:39

2024-09-10T21:39

сша

иран

москва

iran air

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149838/04/1498380422_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_cddf93414a1a75d2929f8571fea0efb6.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США вслед за европейскими союзниками ввели санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между Москвой и Тегераном, ограничения также коснулись ряда физических и юридических лиц, сообщило во вторник министерство финансов и госдепартамент США. Как заявили в американской администрации, санкции против крупнейшей иранской авиакомпании введены в связи с "причастностью к поставкам иранских вооруженных систем России", а также за осуществление перевозок из Европы в Иран критически важных запчастей и оборудования западного производства. "Iran Air является ключевым элементом иранской ВПК, обеспечивающим возможность закупок западного оборудования и материалов двойного назначения для использования в развитии технологии БПЛА, которые поставляются в Россию для использования на Украине", - утверждает госдепартамент США. Помимо Iran Air, как отметило министерство финансов США, в санкционный список включены трое граждан Ирана, также связанных с ВПК страны. В их числе представитель находящегося под санкциями США министерства обороны Ирана в РФ Рухолла Катеби, а также живущие в Иране сотрудник иранской компании оборонно-промышленного комплекса Shahid Kharrazi Industries Ибрахим Бахрами и глава космического командования аэрокосмических сил КСИР Али Джафарабади. Помимо указанных физических лиц, санкции введены против иранской транспортной компании Azadegan Transportation Company, которую Вашингтон обвиняет в перевозке вооружений на Ближнем Востоке, а также ее дочерних предприятий Amad Behineh Saz Engineering Company (Amad Behineh Saz), Sanjesh Gostar Dana Engineering, Quality Control Inspection Company (Sanjesh Gostar Dana) и Talieh Sabz Jehan Group Company (Talieh Sabz Jehan). Ранее во вторник о введении санкций против иранских компаний и физлиц сообщили Великобритания и ЕС, США также обновили санкции против российских физ и юридических лиц за вменяемые им закупки вооружений в Иране. Москва и Тегеран подобные обвинения отвергают.

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971907562.html

https://radiosputnik.ru/20240907/tramp-1971229709.html

сша

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, иран, москва, iran air, евросоюз, в мире