https://ria.ru/20240910/ssha-1971935677.html

В США заявили о продажности политиков из-за якобы связанной с RT компании

В США заявили о продажности политиков из-за якобы связанной с RT компании - РИА Новости, 10.09.2024

В США заявили о продажности политиков из-за якобы связанной с RT компании

Американский журнал Nation пишет, что продажность СМИ и политиков в США сыграла на руку и позволила войти в открытую дверь в Соединенных Штатах телеканалу RT,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:29

2024-09-10T20:29

2024-09-10T20:29

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россия

маргарита симоньян

антон анисимов

елена афанасьева

государственный департамент сша

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американский журнал Nation пишет, что продажность СМИ и политиков в США сыграла на руку и позволила войти в открытую дверь в Соединенных Штатах телеканалу RT, чьи сотрудники якобы, по утверждению властей США, финансировали компанию Tenet Media. Минюст США обвинил компанию, не уточнив название, якобы она тайно финансировалась из России, но американские СМИ считают, что речь идет про Tenet Media, которая представляла интересы консервативных инфлюенсеров. Согласно утверждению минюста США, компанию якобы тайно финансировали из России сотрудники RT. Самим блогерам обвинение предъявлено не было, поскольку компания якобы не сообщала им источник происхождения средств. "Но коррумпированность наших СМИ и политиков делает совершенно очевидным, что, создавая Tenet в качестве своей дочерней компании, Russia Today стучалась в открытую дверь", - говорится в публикации издания. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240908/simonjan-1971489028.html

https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971615067.html

https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html

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в мире, технологии, сша, россия, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt