Рейтинг@Mail.ru
В США разбился частный самолет - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ssha-1971903699.html
В США разбился частный самолет
В США разбился частный самолет - РИА Новости, 10.09.2024
В США разбился частный самолет
Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:31
2024-09-10T17:31
в мире
вермонт
коннектикут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт, сообщает телеканал ABC News. "Следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров были найдены мертвыми", - указывает телеканал. Отмечается, что самолет летел из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, при этом полиция штата не получала никаких сообщений о крушении самолета или сигналов о помощи, однако начала искать самолет после того, как с ней связались родственники пассажиров. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента, причина крушения пока неизвестна.
https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html
вермонт
коннектикут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ad79227385e8e1c2b93bf20b0b198ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вермонт, коннектикут
В мире, Вермонт, Коннектикут
В США разбился частный самолет

ABC News: четыре человека погибли при крушении частного самолета в штате Вермонт

© AP Photo / Wong Maye-EФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт, сообщает телеканал ABC News.
"Следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров были найдены мертвыми", - указывает телеканал.
Отмечается, что самолет летел из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, при этом полиция штата не получала никаких сообщений о крушении самолета или сигналов о помощи, однако начала искать самолет после того, как с ней связались родственники пассажиров.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента, причина крушения пока неизвестна.
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В США при падении самолета на жилой дом погибли люди
1 сентября, 10:30
 
В миреВермонтКоннектикут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала