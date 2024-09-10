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В США разбился частный самолет
В США разбился частный самолет - РИА Новости, 10.09.2024
В США разбился частный самолет
Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:31
2024-09-10T17:31
2024-09-10T17:31
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт, сообщает телеканал ABC News. "Следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров были найдены мертвыми", - указывает телеканал. Отмечается, что самолет летел из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, при этом полиция штата не получала никаких сообщений о крушении самолета или сигналов о помощи, однако начала искать самолет после того, как с ней связались родственники пассажиров. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента, причина крушения пока неизвестна.
https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html
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в мире, вермонт, коннектикут
В мире, Вермонт, Коннектикут
В США разбился частный самолет
ABC News: четыре человека погибли при крушении частного самолета в штате Вермонт