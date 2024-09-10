https://ria.ru/20240910/ssha-1971903699.html

В США разбился частный самолет

В США разбился частный самолет - РИА Новости, 10.09.2024

В США разбился частный самолет

Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:31

2024-09-10T17:31

2024-09-10T17:31

в мире

вермонт

коннектикут

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт, сообщает телеканал ABC News. "Следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров были найдены мертвыми", - указывает телеканал. Отмечается, что самолет летел из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, при этом полиция штата не получала никаких сообщений о крушении самолета или сигналов о помощи, однако начала искать самолет после того, как с ней связались родственники пассажиров. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента, причина крушения пока неизвестна.

https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html

вермонт

коннектикут

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в мире, вермонт, коннектикут