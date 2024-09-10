https://ria.ru/20240910/ssha-1971792021.html
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании - РИА Новости, 10.09.2024
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании
Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании и их дискриминацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:16
2024-09-10T12:16
2024-09-10T12:16
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ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании и их дискриминацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее палата представителей конгресса рассмотрела законопроект о биобезопасности, который, как утверждают СМИ, в случае принятия усложнит работу многих китайских компаний в США. "Китай решительно выступает против того, чтобы палата представителей США принимала соответствующий законопроект, а также против принятия дискриминационных мер в отношении китайских предприятий", - завила Мао Нин. Дипломат призвала США отказаться от "идеологических предрассудков" и уважать принципы рыночной экономики. "США следует отказаться от идеологических предрассудков, действительно уважать рыночные принципы и торгово-экономические правила, прекратить продвижение соответствующего законопроекта, перестать злоупотреблять различными предлогами для оправдания необоснованного давления на китайские компании, а также обеспечить честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для ведения деятельности для предприятий из всех стран", - сказала Мао Нин. Китай продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний, подчеркнула она.
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сша, китай, мао нин, в мире
США, Китай, Мао Нин, В мире
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании
МИД КНР призвал США прекратить необоснованное давление на китайские компании
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании и их дискриминацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее палата представителей конгресса рассмотрела законопроект о биобезопасности, который, как утверждают СМИ, в случае принятия усложнит работу многих китайских компаний в США.
"Китай решительно выступает против того, чтобы палата представителей США принимала соответствующий законопроект, а также против принятия дискриминационных мер в отношении китайских предприятий", - завила Мао Нин.
Дипломат призвала США
отказаться от "идеологических предрассудков" и уважать принципы рыночной экономики.
"США следует отказаться от идеологических предрассудков, действительно уважать рыночные принципы и торгово-экономические правила, прекратить продвижение соответствующего законопроекта, перестать злоупотреблять различными предлогами для оправдания необоснованного давления на китайские компании, а также обеспечить честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для ведения деятельности для предприятий из всех стран", - сказала Мао Нин.
Китай продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний, подчеркнула она.