https://ria.ru/20240910/ssha-1971792021.html

В КНР отреагировали на давление США на китайские компании

В КНР отреагировали на давление США на китайские компании - РИА Новости, 10.09.2024

В КНР отреагировали на давление США на китайские компании

Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании и их дискриминацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:16

2024-09-10T12:16

2024-09-10T12:16

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ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании и их дискриминацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее палата представителей конгресса рассмотрела законопроект о биобезопасности, который, как утверждают СМИ, в случае принятия усложнит работу многих китайских компаний в США. "Китай решительно выступает против того, чтобы палата представителей США принимала соответствующий законопроект, а также против принятия дискриминационных мер в отношении китайских предприятий", - завила Мао Нин. Дипломат призвала США отказаться от "идеологических предрассудков" и уважать принципы рыночной экономики. "США следует отказаться от идеологических предрассудков, действительно уважать рыночные принципы и торгово-экономические правила, прекратить продвижение соответствующего законопроекта, перестать злоупотреблять различными предлогами для оправдания необоснованного давления на китайские компании, а также обеспечить честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для ведения деятельности для предприятий из всех стран", - сказала Мао Нин. Китай продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний, подчеркнула она.

https://ria.ru/20240510/usa-1945076082.html

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сша, китай, мао нин, в мире