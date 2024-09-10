Рейтинг@Mail.ru
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ssha-1971792021.html
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании - РИА Новости, 10.09.2024
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании
Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании и их дискриминацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:16
2024-09-10T12:16
сша
китай
мао нин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592562923_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_9f227b888386afaa9f50c03c1a10203e.jpg
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании и их дискриминацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее палата представителей конгресса рассмотрела законопроект о биобезопасности, который, как утверждают СМИ, в случае принятия усложнит работу многих китайских компаний в США. "Китай решительно выступает против того, чтобы палата представителей США принимала соответствующий законопроект, а также против принятия дискриминационных мер в отношении китайских предприятий", - завила Мао Нин. Дипломат призвала США отказаться от "идеологических предрассудков" и уважать принципы рыночной экономики. "США следует отказаться от идеологических предрассудков, действительно уважать рыночные принципы и торгово-экономические правила, прекратить продвижение соответствующего законопроекта, перестать злоупотреблять различными предлогами для оправдания необоснованного давления на китайские компании, а также обеспечить честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для ведения деятельности для предприятий из всех стран", - сказала Мао Нин. Китай продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний, подчеркнула она.
https://ria.ru/20240510/usa-1945076082.html
https://ria.ru/20240626/knr-1955577130.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592562923_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6dcf3b9c312cc56b8cf4e5c4bf1a252d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, мао нин, в мире
США, Китай, Мао Нин, В мире
В КНР отреагировали на давление США на китайские компании

МИД КНР призвал США прекратить необоснованное давление на китайские компании

CC BY-SA 4.0 / 維基小霸王 / 2021年初拍摄的照片。/ Cropped image Вход в комплекс Чжуннаньхай
Вход в комплекс Чжуннаньхай - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
CC BY-SA 4.0 / 維基小霸王 / 2021年初拍摄的照片。/ Cropped image
Вход в комплекс Чжуннаньхай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании и их дискриминацию, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее палата представителей конгресса рассмотрела законопроект о биобезопасности, который, как утверждают СМИ, в случае принятия усложнит работу многих китайских компаний в США.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании
10 мая, 11:35
"Китай решительно выступает против того, чтобы палата представителей США принимала соответствующий законопроект, а также против принятия дискриминационных мер в отношении китайских предприятий", - завила Мао Нин.
Дипломат призвала США отказаться от "идеологических предрассудков" и уважать принципы рыночной экономики.
"США следует отказаться от идеологических предрассудков, действительно уважать рыночные принципы и торгово-экономические правила, прекратить продвижение соответствующего законопроекта, перестать злоупотреблять различными предлогами для оправдания необоснованного давления на китайские компании, а также обеспечить честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для ведения деятельности для предприятий из всех стран", - сказала Мао Нин.
Китай продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний, подчеркнула она.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
МИД Китая прокомментировал заявления посла США об отношениях двух стран
26 июня, 13:59
 
СШАКитайМао НинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала