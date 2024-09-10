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Экс-постпред при ООН прогнозирует сокращение помощи Украине со стороны США - РИА Новости, 10.09.2024
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04:15 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ssha-1971730264.html
Экс-постпред при ООН прогнозирует сокращение помощи Украине со стороны США
Экс-постпред при ООН прогнозирует сокращение помощи Украине со стороны США - РИА Новости, 10.09.2024
Экс-постпред при ООН прогнозирует сокращение помощи Украине со стороны США
Бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад считает, что Штаты, вероятно, сократят поддержку Украины как в случае победы на президентских выборах экс-главы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:15
2024-09-10T04:15
залмай халилзад
владимир путин
дональд трамп
оон
вооруженные силы украины
нато
россия
украина
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад считает, что Штаты, вероятно, сократят поддержку Украины как в случае победы на президентских выборах экс-главы государства Дональда Трампа, так и в случае победы нынешнего вице-президента Камалы Харрис. "Тенденции в США и Европе не благоприятствуют бессрочному продлению войны... После наших президентских выборов США, вероятно, со временем сократят свою поддержку. Президент Трамп будет вскоре настаивать на дипломатическом урегулировании, но и президенту Харрис тоже будет трудно сохранять нынешний уровень поддержки", - написал Халилзад в статье для издания National Interest. При этом экс-постпред одобрительно высказался о нападении украинских войск на Курскую область России, при котором погибли мирные жители. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Халилзад также считает, что после выборов в США Вашингтону и его союзникам следует сделать урегулирование украинского конфликта основной целью. Для ее достижения экс-постпред предлагает сохранять "энергичную поддержку" Украины, поскольку без этого, по его мнению, Россия не будет заинтересована в урегулировании путем переговоров. Но при этом Халилзад также подчеркнул, что необходимо такое же "энергичное взаимодействие" с Россией и Украиной по поводу условий этих переговоров и исхода конфликта. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. По его словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе эфемерных требований. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240910/zasedanie-1971728946.html
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залмай халилзад, владимир путин, дональд трамп, оон, вооруженные силы украины, нато, россия, украина, сша
Залмай Халилзад, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Украина, США
Экс-постпред при ООН прогнозирует сокращение помощи Украине со стороны США

Экс-постпред при ООН Халилзад: США урежут помощь Киеву при любом исходе выборов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад считает, что Штаты, вероятно, сократят поддержку Украины как в случае победы на президентских выборах экс-главы государства Дональда Трампа, так и в случае победы нынешнего вице-президента Камалы Харрис.
"Тенденции в США и Европе не благоприятствуют бессрочному продлению войны... После наших президентских выборов США, вероятно, со временем сократят свою поддержку. Президент Трамп будет вскоре настаивать на дипломатическом урегулировании, но и президенту Харрис тоже будет трудно сохранять нынешний уровень поддержки", - написал Халилзад в статье для издания National Interest.
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При этом экс-постпред одобрительно высказался о нападении украинских войск на Курскую область России, при котором погибли мирные жители.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Халилзад также считает, что после выборов в США Вашингтону и его союзникам следует сделать урегулирование украинского конфликта основной целью. Для ее достижения экс-постпред предлагает сохранять "энергичную поддержку" Украины, поскольку без этого, по его мнению, Россия не будет заинтересована в урегулировании путем переговоров. Но при этом Халилзад также подчеркнул, что необходимо такое же "энергичное взаимодействие" с Россией и Украиной по поводу условий этих переговоров и исхода конфликта.
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. По его словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе эфемерных требований.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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Залмай ХалилзадВладимир ПутинДональд ТрампООНВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияУкраинаСША
 
 
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