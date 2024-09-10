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Министр финансов США назвала огромную проблему, нависшую над страной
Министр финансов США назвала огромную проблему, нависшую над страной - РИА Новости, 10.09.2024
Министр финансов США назвала огромную проблему, нависшую над страной
США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья, признала американский министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T01:15
2024-09-10T01:15
2024-09-10T05:53
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья, признала американский министр финансов Джанет Йеллен."Жилье — это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом", — заявила она Блумберг.Глава минфина указала на то, что американским властям нужно использовать все имеющиеся инструменты для решения этого вопроса. В частности, она призвала конгресс США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.Чрезмерно высокие затраты на жилье в США являются одной из главных проблем для американцев. Ранее Блумберг со ссылкой на данные аналитиков сообщало о том, что расходы, связанные с жильем, во втором квартале текущего года составили 35,1% от средней заработной платы, таким образом доступность жилья в стране опустилась до самого низкого с 2007 года уровня.Рост расходов, включая среднюю ставку кредитования по ипотеке, сохраняющуюся на уровне в 7%, опережают рост доходов, а постоянный дефицит предложения привел к тому, что медианная цена на жилье в США достигла рекордно высокого уровня в 360 тысяч долларов.Больше всего снизилась доступность жилья на западе и северо-востоке, в том числе в округах Ориндж и Аламеда в Калифорнии, а также в округах Бруклин и Нассау в Нью-Йорке.
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сша, калифорния, бруклин, джанет йеллен, в мире
США, Калифорния, Бруклин, Джанет Йеллен, В мире
Министр финансов США назвала огромную проблему, нависшую над страной
Йеллен: США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.
США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья, признала
американский министр финансов Джанет Йеллен.
«
"Жилье — это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом", — заявила она Блумберг.
Глава минфина указала на то, что американским властям нужно использовать все имеющиеся инструменты для решения этого вопроса. В частности, она призвала конгресс США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.
Чрезмерно высокие затраты на жилье в США являются одной из главных проблем для американцев. Ранее Блумберг со ссылкой на данные аналитиков сообщало о том, что расходы, связанные с жильем, во втором квартале текущего года составили 35,1% от средней заработной платы, таким образом доступность жилья в стране опустилась до самого низкого с 2007 года уровня.
Рост расходов, включая среднюю ставку кредитования по ипотеке, сохраняющуюся на уровне в 7%, опережают рост доходов, а постоянный дефицит предложения привел к тому, что медианная цена на жилье в США достигла рекордно высокого уровня в 360 тысяч долларов.
Больше всего снизилась доступность жилья на западе и северо-востоке, в том числе в округах Ориндж и Аламеда в Калифорнии
, а также в округах Бруклин
и Нассау
в Нью-Йорке
.