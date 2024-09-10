https://ria.ru/20240910/ssha-1971722251.html

Министр финансов США назвала огромную проблему, нависшую над страной

Министр финансов США назвала огромную проблему, нависшую над страной - РИА Новости, 10.09.2024

Министр финансов США назвала огромную проблему, нависшую над страной

США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья, признала американский министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:15

2024-09-10T01:15

2024-09-10T05:53

сша

калифорния

бруклин

джанет йеллен

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856863767_0:189:2345:1508_1920x0_80_0_0_8fd18fddd069c1c3f62cc67e3ca4a81b.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья, признала американский министр финансов Джанет Йеллен."Жилье — это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом", — заявила она Блумберг.Глава минфина указала на то, что американским властям нужно использовать все имеющиеся инструменты для решения этого вопроса. В частности, она призвала конгресс США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.Чрезмерно высокие затраты на жилье в США являются одной из главных проблем для американцев. Ранее Блумберг со ссылкой на данные аналитиков сообщало о том, что расходы, связанные с жильем, во втором квартале текущего года составили 35,1% от средней заработной платы, таким образом доступность жилья в стране опустилась до самого низкого с 2007 года уровня.Рост расходов, включая среднюю ставку кредитования по ипотеке, сохраняющуюся на уровне в 7%, опережают рост доходов, а постоянный дефицит предложения привел к тому, что медианная цена на жилье в США достигла рекордно высокого уровня в 360 тысяч долларов.Больше всего снизилась доступность жилья на западе и северо-востоке, в том числе в округах Ориндж и Аламеда в Калифорнии, а также в округах Бруклин и Нассау в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20240817/ssha-1966721174.html

https://ria.ru/20240626/dollar-1955487019.html

сша

калифорния

бруклин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, калифорния, бруклин, джанет йеллен, в мире