https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум

Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум - РИА Новости, 10.09.2024

Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум

Глупо отрицать, что Соединенные Штаты являются краеугольным камнем текущего миропорядка и многие процессы напрямую зависят от хода и результатов электоральных... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:00

2024-09-10T08:00

2024-09-10T09:47

экономика

цены на нефть

сша

китай

пекин

камала харрис

дональд трамп

брикс

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Глупо отрицать, что Соединенные Штаты являются краеугольным камнем текущего миропорядка и многие процессы напрямую зависят от хода и результатов электоральных циклов за океаном. Чем ближе избирательный ноябрь, тем выше неопределенность. Американские политологи практически единодушно предрекают выборы в формате "ноздря в ноздрю", то есть победу одного из кандидатов с минимальным отрывом. При этом сами претенденты активно подбрасывают поводы для обсуждения.Дональд Трамп, выступая на очередной встрече с избирателями, заявил, что приложит все возможные усилия для сохранения доллара как мировой резервной валюты. В качестве, так сказать, обеспечительных мер потенциальный хозяин Белого дома пообещал вводить стопроцентные заградительные пошлины на любые товары из стран, посмевших хотя бы начать процесс замещения доллара национальной валютой. Обещание это не спонтанное, а вполне программное, оно продолжает тренд, заложенный Дональдом Трампом в 2018 году, когда руководимая им администрация США развязала торговую войну против Китая. Кстати, именно Пекину сегодня вновь обещаны самые страшные финансовые кары, хотя сквозь строки читается и предупреждение в сторону Евросоюза.Еще весной, когда предвыборный американский паровоз только набирал ход, команда Трампа анонсировала жесткий курс на поддержку доллара на мировой арене. Это намерение также неоднократно мелькало в заявлениях различных республиканцев. Например, этим летом сенатор Марк Рубио подал на рассмотрение законопроект, по условиям которого любой избранный президент обязан вводить санкции против любой финансовой организации, которая в ущерб долларовой торговле начнет использовать аналогичные платежные системы — вроде российской СПФС, китайской CIPS или персидской SEPAM. Принятие закона пока подвисло, но в случае победы Трампа он практически гарантированно будет принят, и это будет означать новый виток торговой войны, которая затронет крупнейших торговых и геополитических оппонентов Вашингтона. А возможно, и не совсем послушных союзников.В 1976 году была внедрена Ямайская валютная система. Она окончательно оторвала монетарную базу от золота и отменила государственное регулирование курсов валют. Теперь все определял его величество рынок. Все валюты, включая доллар, окончательно стали фиатными, или фидуциарными. Этот термин означает, что номинальная стоимость расчетной единицы гарантируется государством-эмитентом. Если совсем просто, то стодолларовая банкнота имеет соответствующую стоимость, потому что это гарантирует финансовая система США. Данное определение, конечно, очень примитивно, но в целом система строится на том, что все игроки соглашаются принять доллар как платежную единицу оговоренной покупательной способности.У такого алгоритма есть критическая уязвимость. Состоит она в том, что любая валюта, будь она хоть трижды резервной, начинает терять силу, как только рынок теряет к ней интерес и переключается на другие, альтернативные инструменты. Начинается не просто обесценивание, а обвал валюты, что в условиях американского доллара одновременно грозит потерей рычагов финансового управления и принуждения, а внутри страны — кризис сложно предсказуемого масштаба. Потому что во внутреннем обороте находится и в обеспечение сделок сложен такой объем долларов, что охлаждение рыночного интереса грозит схлопыванием долларовой модели в целом. Конечно, это не выгодно никому и никто не будет осознанно торпедировать американскую валюту, но переформатирование мировых финансовых систем в любом случае будет вызывать длительную турбулентность.А теперь к цифрам.В 2018 году поводом для объявления торговой войны Китаю заявлялся торговый дисбаланс в размере порядка двухсот миллиардов долларов. То есть США покупали у китайцев товаров и услуг на двести миллиардов больше, чем продавали им обратно. После почти годового клинча стороны пришли к промежуточному соглашению, зафиксировавшему права и обязанности сторон. Трамп тогда оценил подписание документа как оглушительную победу Америки, хотя аналитики сразу были настроены крайне скептически. Сегодня можно утверждать, что Пекин выполнил свои обязательства в очень ограниченном объеме. Например, раздел о закупке американских энергоресурсов на дополнительные 50 миллиардов Китай полностью проигнорировал.Американский государственный ресурс торговой статистики Census на основе данных федеральных министерств подсчитал, что в 2022-м дисбаланс составил уже 382 миллиарда долларов, в следующем году в результате резкого падения объемов взаимной торговли он уменьшился до 279 миллиардов. Здесь нужно понимать, что за указанный год объем китайского импорта в Штаты сократился почти на тринадцать процентов — и не по желанию Пекина, а в результате опускания Вашингтоном запретительных шлагбаумов. В первом полугодии текущего года дисбаланс уже превысил 157 миллиардов, то есть к новому году следует ждать перекоса, сопоставимого с цифрами полуторагодичной давности.То есть, если торговая война состоится, США войдут в нее с почти двукратно худшими показателями, чем в первом раунде. Но Трамп или Харрис здесь практически лишены выбора, так как доля доллара в мировой торговле и резервах хоть и неторопливо, но постоянно снижается. По оценкам МВФ, сегодня около 80 процентов мировых торговых операций и 60 процентов валютных резервов номинированы в долларах. Но это в среднем по палате, а внутри таких организаций, как БРИКС, данный показатель кратно ниже, присутствие доллара здесь уменьшилось с 80 до 50 процентов. А БРИКС — это 36 процентов мирового ВВП и четверть мировой торговли. Отдельно стоит упомянуть и Китай, который плавно снижает зависимость от доллара, переводя свои новые контракты, например, на поставки ближневосточной нефти и СПГ, на юань. Попутно Пекин проводит беспрецедентный сброс американских ценных бумаг.Владимир Путин не так давно на шутливый вопрос, кого он поддерживает на американских выборах, не менее шутливо ответил, что Камалу Харрис. И вы знаете, президент в очередной раз продемонстрировал, что он контролирует каждое свое слово. Потому что если демократ Харрис еще, возможно, будет затягивать торговый спарринг с Китаем и БРИКС, то Трамп сразу бросится вперед, подобно носорогу. И вот тогда укачивать начнет всю мировую экономику.Ну а пока кандидат-республиканец предлагает всем исключительно демократический выбор между долларом и войной.

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https://ria.ru/20240813/tramp-1965835407.html

https://ria.ru/20240907/trump-1971334239.html

сша

китай

пекин

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, цены на нефть, сша, китай, пекин, камала харрис, дональд трамп, брикс, мвф, президентские выборы в сша, марко рубио, аналитика