https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971824797.html

Пушилин оценил значение освобождения Водяного в Донбассе

Пушилин оценил значение освобождения Водяного в Донбассе - РИА Новости, 10.09.2024

Пушилин оценил значение освобождения Водяного в Донбассе

Освобождение села Водяное в Донбассе серьезно усилило возможности для российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:45

2024-09-10T13:45

2024-09-10T13:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

россия

денис пушилин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961726139_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_a3884b597a2323432086795f37195a47.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Освобождение села Водяное в Донбассе серьезно усилило возможности для российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Угледар сам также виден. Очень важное (село) Водяное, которое было освобождено совсем недавно, но это очень серьезно усилило возможности наших подразделений… Конечно же, мы видим определенного рода успехи. Мы видим также и освобожденные населенные пункты. И Мемрик… вроде бы он не такой большой, но он рядом с Селидово находится и, конечно же, играет очень важную роль", - сказал Пушилин. Минобороны РФ сообщило во вторник, что группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике и нанесла поражение трем украинским бригадам.

https://ria.ru/20240512/pushilin-1945335696.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донбасс, россия, денис пушилин, безопасность