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Пушилин оценил значение освобождения Водяного в Донбассе - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971824797.html
Пушилин оценил значение освобождения Водяного в Донбассе
Пушилин оценил значение освобождения Водяного в Донбассе - РИА Новости, 10.09.2024
Пушилин оценил значение освобождения Водяного в Донбассе
Освобождение села Водяное в Донбассе серьезно усилило возможности для российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:45
2024-09-10T13:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
россия
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Освобождение села Водяное в Донбассе серьезно усилило возможности для российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Угледар сам также виден. Очень важное (село) Водяное, которое было освобождено совсем недавно, но это очень серьезно усилило возможности наших подразделений… Конечно же, мы видим определенного рода успехи. Мы видим также и освобожденные населенные пункты. И Мемрик… вроде бы он не такой большой, но он рядом с Селидово находится и, конечно же, играет очень важную роль", - сказал Пушилин. Минобороны РФ сообщило во вторник, что группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике и нанесла поражение трем украинским бригадам.
https://ria.ru/20240512/pushilin-1945335696.html
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донецкая народная республика, донбасс, россия, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин оценил значение освобождения Водяного в Донбассе

Пушилин: освобождение Водяного серьезно усилило возможности российских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Освобождение села Водяное в Донбассе серьезно усилило возможности для российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин
в эфире телеканала "Россия 24".
"Угледар сам также виден. Очень важное (село) Водяное, которое было освобождено совсем недавно, но это очень серьезно усилило возможности наших подразделений… Конечно же, мы видим определенного рода успехи. Мы видим также и освобожденные населенные пункты. И Мемрик… вроде бы он не такой большой, но он рядом с Селидово находится и, конечно же, играет очень важную роль", - сказал Пушилин.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике и нанесла поражение трем украинским бригадам.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияДенис ПушилинБезопасность
 
 
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