SpaceX планирует во вторник запустить Crew Dragon с миссией Polaris
SpaceX: новая попытка запуска Crew Dragon с миссией Polaris ожидается во вторник
© AP Photo / Terry RennaСтарт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида
© AP Photo / Terry Renna
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА новости. Новая попытка запуска пилотируемой миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon состоится во вторник, сообщила компания SpaceX.
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"SpaceX планирует осуществить запуск Polaris Dawn во вторник в 3.38 по времени Восточного побережья США (10.38 мск)", - говорится в сообщении пресс-службы компании. В случае необходимости задержки старта новая попытка будет возможна в 12.23 мск и 14.09 мск вторника или в среду, 11 сентября, уточнили в компании.
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Ранее миссия откладывалась несколько раз по техническим причинам и из-за погодных условий.
В рамках широко рекламируемой компанией миссии четверо непрофессиональных астронавтов должны совершить полет на удаленную орбиту Земли, совершить первый в истории выход непрофессионалов в открытый космос и осуществить ряд научных исследований в невесомости. Планируется, что миссия продлится около недели, после чего корабль вернется на Землю.
Проект Polaris был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом, совершившим свой первый орбитальный полет в космос на корабле Dragon в 2021 году. Он заключил с компанией SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn - первый из них. Помимо самого Айзекмана, который выступает командиром экипажа, в состав миссии входят бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон.
Подготовка к полету шла более двух лет, в течение которых все космические туристы проходили обучение, в том числе в центрах подготовки астронавтов НАСА. Стоимость миссии не разглашалась.
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