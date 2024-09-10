https://ria.ru/20240910/spacex-1971723964.html

SpaceX планирует во вторник запустить Crew Dragon с миссией Polaris

SpaceX планирует во вторник запустить Crew Dragon с миссией Polaris - РИА Новости, 10.09.2024

SpaceX планирует во вторник запустить Crew Dragon с миссией Polaris

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА новости. Новая попытка запуска пилотируемой миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon состоится во вторник, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:59

2024-09-10T01:59

2024-09-10T01:59

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА новости. Новая попытка запуска пилотируемой миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon состоится во вторник, сообщила компания SpaceX. "SpaceX планирует осуществить запуск Polaris Dawn во вторник в 3.38 по времени Восточного побережья США (10.38 мск)", - говорится в сообщении пресс-службы компании. В случае необходимости задержки старта новая попытка будет возможна в 12.23 мск и 14.09 мск вторника или в среду, 11 сентября, уточнили в компании. Ранее миссия откладывалась несколько раз по техническим причинам и из-за погодных условий. В рамках широко рекламируемой компанией миссии четверо непрофессиональных астронавтов должны совершить полет на удаленную орбиту Земли, совершить первый в истории выход непрофессионалов в открытый космос и осуществить ряд научных исследований в невесомости. Планируется, что миссия продлится около недели, после чего корабль вернется на Землю. Проект Polaris был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом, совершившим свой первый орбитальный полет в космос на корабле Dragon в 2021 году. Он заключил с компанией SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn - первый из них. Помимо самого Айзекмана, который выступает командиром экипажа, в состав миссии входят бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон. Подготовка к полету шла более двух лет, в течение которых все космические туристы проходили обучение, в том числе в центрах подготовки астронавтов НАСА. Стоимость миссии не разглашалась.

https://ria.ru/20240802/peskov-1963606685.html

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