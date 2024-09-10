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Нейролингвист сочла перспективными исследования наличия сознания у ИИ - РИА Новости, 10.09.2024
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Наука
 
19:06 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/soznanie-1971927326.html
Нейролингвист сочла перспективными исследования наличия сознания у ИИ
Нейролингвист сочла перспективными исследования наличия сознания у ИИ - РИА Новости, 10.09.2024
Нейролингвист сочла перспективными исследования наличия сознания у ИИ
Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская считает перспективными... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:06
2024-09-10T19:06
наука
татьяна черниговская
российская академия наук
россия
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская считает перспективными кросс-культурные лонгитюдные исследования приписывания сознания искусственному интеллекту (ИИ), с использованием технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), которые могут придавать ИИ "тело", рассказала она в интервью РИА Новости. Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале (Индия) с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду (Непал) собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. На непальской конференции Татьяна Черниговская предложила научное сотрудничество канадско-британскому психологу Кларе Коломбатто, которая выступила с докладом "Приписывание сознания искусственному агенту". "Пока я слушала её выступление, подумала, что похожую тему можно было бы дать нашему магистру или аспиранту (Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета – ред.). Молодые люди у нас, возможно, не подозревают о том, что есть такая интересная тематика, которая сейчас на переднем крае. Если наши молодые специалисты в нее вовлекутся, от этого будет польза всему обществу", - сказала Черниговская агентству в ответ на вопрос, почему она предложила зарубежной исследовательнице сотрудничество. Отвечая на вопрос, каким оно могло бы быть, собеседница агентства отметила, что это могли бы быть исследования наподобие опросов, которые представила на конференции Коломбатто. По ее словам, можно проводить также исследования с аппаратурой. "Например, у меня в институте используется методика слежения за движением глаз - можно смотреть и регистрировать, куда направлены глаза участников, внимание, какая информация интересна, а какая нет. Скажем, мне интересно "лицо" этого искусственного интеллекта или совсем нет? Параллельно мы можем фиксировать то, что происходит в голове смотрящего с помощью энцефалографии. И всё это ещё и с дополненной реальностью (AR), виртуальной реальностью (VR), со специальными очками и прочими приборами", - добавила Черниговская. Она отметила важность "лонгитюдных исследований" (долговременное изучение одной и той же группы). "Уверена, что, если молодых людей опросить сейчас, а затем через год-два – все переменится. Потому что скорость не только развития этих искусственных систем, но и проникновения их в нашу жизнь – очень большая. С их помощью уже реально пишут статьи, делают научные работы и так далее. Этот новый мир уже наступил, надо с ним как-то справляться. И серьезный вопрос: как сами люди оценивают его влияние и себя в нем. Мы все ещё цари природы, или уже не совсем цари?" - интересуется нейроученый. Согласно опросам Коломбатто, большинство респондентов (67%) разного социального статуса в Америке полагают, что у искусственного интеллекта есть сознание. "Очень интересно, как будут отвечать люди в других частях света – как люди разных культур понимают большие языковые модели, искусственный интеллект, наделяют ли его сознанием, как вообще к нему относятся. Это тема большого международного кросс-культурного исследования. Посмотреть, как в разных странах, например, в России, Непале, Индии, Японии, Китае – причем в разных его частях. Китай – высокотехнологичная страна, но не весь: есть регионы, где люди растят рис и никогда не общались ни с каким GPT", - сказала Черниговская. По ее словам, интересна и тема дополненной реальности (AR), создающей условия для определенного восприятия нами искусственного интеллекта. "ИИ же вообще нигде нет "во плоти", не видно – он же disembodied (бесплотен). А тут он у тебя оказывается на картинке – как живой. Меняет ли это наше отношение к ИИ? Важно ли, чтобы у ИИ было тело, и какое тело?" - отметила Черниговская. Она напомнила, что, когда появились роботы-собаки с повернутыми в другую сторону ногами, или роботы-пауки, их не хотели брать в дом. "Что я – возьму себе домой железного таракана размером с дога, даже если он хорошо помогает в хозяйстве, и я могу в любой момент его отключить? Нет, не возьму. И не хочу, чтоб у меня в ванной жил и там белье стирал какой-нибудь искусственный осьминог", - заключила Черниговская.
https://ria.ru/20240610/soznanie-1951516542.html
https://ria.ru/20240530/biolog-1949309238.html
https://ria.ru/20240530/soznanie-1949306082.html
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татьяна черниговская , российская академия наук, россия, искусственный интеллект (ии)
Наука, Татьяна Черниговская , Российская академия наук, Россия, Искусственный интеллект (ИИ)
Нейролингвист сочла перспективными исследования наличия сознания у ИИ

Нейролингвист Черниговская сочла актуальными исследования, есть ли сознание у ИИ

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская считает перспективными кросс-культурные лонгитюдные исследования приписывания сознания искусственному интеллекту (ИИ), с использованием технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), которые могут придавать ИИ "тело", рассказала она в интервью РИА Новости.
Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале (Индия) с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду (Непал) собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. На непальской конференции Татьяна Черниговская предложила научное сотрудничество канадско-британскому психологу Кларе Коломбатто, которая выступила с докладом "Приписывание сознания искусственному агенту".
Академик Константин Анохин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Академик Анохин: человек не одинок в мире сознания
10 июня, 08:30
"Пока я слушала её выступление, подумала, что похожую тему можно было бы дать нашему магистру или аспиранту (Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета – ред.). Молодые люди у нас, возможно, не подозревают о том, что есть такая интересная тематика, которая сейчас на переднем крае. Если наши молодые специалисты в нее вовлекутся, от этого будет польза всему обществу", - сказала Черниговская агентству в ответ на вопрос, почему она предложила зарубежной исследовательнице сотрудничество.
Отвечая на вопрос, каким оно могло бы быть, собеседница агентства отметила, что это могли бы быть исследования наподобие опросов, которые представила на конференции Коломбатто. По ее словам, можно проводить также исследования с аппаратурой. "Например, у меня в институте используется методика слежения за движением глаз - можно смотреть и регистрировать, куда направлены глаза участников, внимание, какая информация интересна, а какая нет. Скажем, мне интересно "лицо" этого искусственного интеллекта или совсем нет? Параллельно мы можем фиксировать то, что происходит в голове смотрящего с помощью энцефалографии. И всё это ещё и с дополненной реальностью (AR), виртуальной реальностью (VR), со специальными очками и прочими приборами", - добавила Черниговская.
Она отметила важность "лонгитюдных исследований" (долговременное изучение одной и той же группы). "Уверена, что, если молодых людей опросить сейчас, а затем через год-два – все переменится. Потому что скорость не только развития этих искусственных систем, но и проникновения их в нашу жизнь – очень большая. С их помощью уже реально пишут статьи, делают научные работы и так далее. Этот новый мир уже наступил, надо с ним как-то справляться. И серьезный вопрос: как сами люди оценивают его влияние и себя в нем. Мы все ещё цари природы, или уже не совсем цари?" - интересуется нейроученый.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта
30 мая, 11:48
Согласно опросам Коломбатто, большинство респондентов (67%) разного социального статуса в Америке полагают, что у искусственного интеллекта есть сознание. "Очень интересно, как будут отвечать люди в других частях света – как люди разных культур понимают большие языковые модели, искусственный интеллект, наделяют ли его сознанием, как вообще к нему относятся. Это тема большого международного кросс-культурного исследования. Посмотреть, как в разных странах, например, в России, Непале, Индии, Японии, Китае – причем в разных его частях. Китай – высокотехнологичная страна, но не весь: есть регионы, где люди растят рис и никогда не общались ни с каким GPT", - сказала Черниговская.
По ее словам, интересна и тема дополненной реальности (AR), создающей условия для определенного восприятия нами искусственного интеллекта. "ИИ же вообще нигде нет "во плоти", не видно – он же disembodied (бесплотен). А тут он у тебя оказывается на картинке – как живой. Меняет ли это наше отношение к ИИ? Важно ли, чтобы у ИИ было тело, и какое тело?" - отметила Черниговская.
Она напомнила, что, когда появились роботы-собаки с повернутыми в другую сторону ногами, или роботы-пауки, их не хотели брать в дом. "Что я – возьму себе домой железного таракана размером с дога, даже если он хорошо помогает в хозяйстве, и я могу в любой момент его отключить? Нет, не возьму. И не хочу, чтоб у меня в ванной жил и там белье стирал какой-нибудь искусственный осьминог", - заключила Черниговская.
Биолог-эволюционист, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка на конференции Как изучать и понимать сознание не у людей в мае 2024 года в Катманду - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Эволюционист Яблонка: сознание – свойство биологических существ, не ИИ
30 мая, 11:39
 
НаукаТатьяна ЧерниговскаяРоссийская академия наукРоссияИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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