https://ria.ru/20240910/soznanie-1971923387.html

Нейролингвист рассказала о своем понимании сознания

Нейролингвист рассказала о своем понимании сознания - РИА Новости, 10.09.2024

Нейролингвист рассказала о своем понимании сознания

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:44

2024-09-10T18:44

2024-09-10T18:44

наука

россия

татьяна черниговская

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская в интервью РИА Новости рассказала о своем понимании сознания как способности рассуждать, оценивать себя и пытаться понять, что думает другой, отметив, что о едином определении сознания ученые пока не договорились. Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "На данный момент я бы так сказала: сознание – это способность рассуждать, делать выводы, оценивать самого себя, пытаться понять, что думает другой, и подстраивать свое поведение. Но не гарантирую, что послезавтра вам так же отвечу", - сказала Черниговская агентству в ответ на вопрос, что она вкладывает в понятие сознания, когда оперирует им сегодня. По ее словам, многое зависит от того, на каком языке, с кем, о чем договариваться. Она привела в пример взгляды буддийских ученых во главе с Далай-ламой, которые считают, что в понятие сознания входит чувствование. А в других научных подходах, отметила Черниговская, чувствование – это одно, рацио – другое, потом сознание, осознание чего-то, "думание о думании", рефлексия. "Вопрос очень сложный, потому что у одного в этой области лежат огурцы и помидоры разноцветные, а у другого – концепции об устройстве вселенной. Это вопрос конвенции, соглашения", - пояснила нейроученый.

https://ria.ru/20240610/nauka-1951530736.html

https://ria.ru/20240610/soznanie-1951516542.html

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россия, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук