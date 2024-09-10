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В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию
В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию - РИА Новости, 10.09.2024
В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию
Военная служба мобилизованных и служащих в добровольческих формированиях участников специальной военной операции (СВО) учитывается в пенсионный стаж в двойном... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:26
2024-09-10T02:26
2024-09-10T02:26
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военная служба мобилизованных и служащих в добровольческих формированиях участников специальной военной операции (СВО) учитывается в пенсионный стаж в двойном размере, сообщили РИА Новости в Социальной Фонде России. "Для участников специальной военной операции действуют особые условия учета военной службы. Это повышенный пенсионный стаж и повышенные пенсионные коэффициенты. Оба параметра учитывается в двойном размере", - рассказали в Соцфонде. В ведомстве объяснили, что за один год службы засчитывается два года стажа, а вместо 1,8 пенсионного коэффициента - 3,6 коэффициента. "Такими льготами пользуются мобилизованные участники конфликта и военные, служащие в составе добровольческих формирований", - уточнили в фонде.
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россия
В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию
Социальный фонд: служба в зоне СВО учтена в пенсионном стаже в двойном размере
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военная служба мобилизованных и служащих в добровольческих формированиях участников специальной военной операции (СВО) учитывается в пенсионный стаж в двойном размере, сообщили РИА Новости в Социальной Фонде России.
"Для участников специальной военной операции действуют особые условия учета военной службы. Это повышенный пенсионный стаж и повышенные пенсионные коэффициенты. Оба параметра учитывается в двойном размере", - рассказали в Соцфонде.
В ведомстве объяснили, что за один год службы засчитывается два года стажа, а вместо 1,8 пенсионного коэффициента - 3,6 коэффициента.
"Такими льготами пользуются мобилизованные участники конфликта и военные, служащие в составе добровольческих формирований", - уточнили в фонде.