https://ria.ru/20240910/sotsfond-1971725304.html

В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию

В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию - РИА Новости, 10.09.2024

В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию

Военная служба мобилизованных и служащих в добровольческих формированиях участников специальной военной операции (СВО) учитывается в пенсионный стаж в двойном... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T02:26

2024-09-10T02:26

2024-09-10T02:26

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военная служба мобилизованных и служащих в добровольческих формированиях участников специальной военной операции (СВО) учитывается в пенсионный стаж в двойном размере, сообщили РИА Новости в Социальной Фонде России. "Для участников специальной военной операции действуют особые условия учета военной службы. Это повышенный пенсионный стаж и повышенные пенсионные коэффициенты. Оба параметра учитывается в двойном размере", - рассказали в Соцфонде. В ведомстве объяснили, что за один год службы засчитывается два года стажа, а вместо 1,8 пенсионного коэффициента - 3,6 коэффициента. "Такими льготами пользуются мобилизованные участники конфликта и военные, служащие в составе добровольческих формирований", - уточнили в фонде.

https://ria.ru/20240909/indeksatsiya-1971496792.html

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