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В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию - РИА Новости, 10.09.2024
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02:26 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sotsfond-1971725304.html
В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию
В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию - РИА Новости, 10.09.2024
В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию
Военная служба мобилизованных и служащих в добровольческих формированиях участников специальной военной операции (СВО) учитывается в пенсионный стаж в двойном... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:26
2024-09-10T02:26
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военная служба мобилизованных и служащих в добровольческих формированиях участников специальной военной операции (СВО) учитывается в пенсионный стаж в двойном размере, сообщили РИА Новости в Социальной Фонде России. "Для участников специальной военной операции действуют особые условия учета военной службы. Это повышенный пенсионный стаж и повышенные пенсионные коэффициенты. Оба параметра учитывается в двойном размере", - рассказали в Соцфонде. В ведомстве объяснили, что за один год службы засчитывается два года стажа, а вместо 1,8 пенсионного коэффициента - 3,6 коэффициента. "Такими льготами пользуются мобилизованные участники конфликта и военные, служащие в составе добровольческих формирований", - уточнили в фонде.
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В Социальном фонде объяснили, как служба в зоне СВО влияет на пенсию

Социальный фонд: служба в зоне СВО учтена в пенсионном стаже в двойном размере

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военная служба мобилизованных и служащих в добровольческих формированиях участников специальной военной операции (СВО) учитывается в пенсионный стаж в двойном размере, сообщили РИА Новости в Социальной Фонде России.
"Для участников специальной военной операции действуют особые условия учета военной службы. Это повышенный пенсионный стаж и повышенные пенсионные коэффициенты. Оба параметра учитывается в двойном размере", - рассказали в Соцфонде.
В ведомстве объяснили, что за один год службы засчитывается два года стажа, а вместо 1,8 пенсионного коэффициента - 3,6 коэффициента.
"Такими льготами пользуются мобилизованные участники конфликта и военные, служащие в составе добровольческих формирований", - уточнили в фонде.
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