https://ria.ru/20240910/sollers-1971727404.html
Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда
Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда - РИА Новости, 10.09.2024
Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда
"Соллерс" в краткосрочной перспективе планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:18
2024-09-10T03:18
2024-09-10T03:18
экономика
россия
денис мантуров
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830468584_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_0fe75939c971a856d62e28c1d349aece.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Соллерс" в краткосрочной перспективе планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Сейчас автопроизводитель выпускает пикапы ST6 на заводе во Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии", бывшее СП с японской Mazda). Согласно озвученным планам, в ноябре компания намерена перенести их производство на площадку в Ульяновске, также до конца года там встанут на конвейер новые пикапы ST8. "Совсем недавно говорили с "Соллерсом" о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе. Я считаю, что гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится", - отметил первый вице-премьер в интервью газете "Ведомости". На прошлой неделе Мантуров рассказал РИА Новости, что производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автопрома РФ, это направление войдет в новый нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и получит господдержку.
https://ria.ru/20240717/sollers-1960157839.html
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896395596.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830468584_741:0:3470:2047_1920x0_80_0_0_0293c7d7b3be6b61d3f1a3a47e6a77ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, авто
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Авто
Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда
Мантуров: "Соллерс" планирует расширить модельный ряд гибридными пикапами
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Соллерс" в краткосрочной перспективе планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Сейчас автопроизводитель выпускает пикапы ST6 на заводе во Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии", бывшее СП с японской Mazda). Согласно озвученным планам, в ноябре компания намерена перенести их производство на площадку в Ульяновске, также до конца года там встанут на конвейер новые пикапы ST8.
"Совсем недавно говорили с "Соллерсом" о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе. Я считаю, что гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится", - отметил первый вице-премьер в интервью газете "Ведомости".
На прошлой неделе Мантуров рассказал РИА Новости, что производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автопрома РФ
, это направление войдет в новый нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и получит господдержку.