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Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда - РИА Новости, 10.09.2024
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03:18 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sollers-1971727404.html
Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда
Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда - РИА Новости, 10.09.2024
Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда
"Соллерс" в краткосрочной перспективе планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:18
2024-09-10T03:18
экономика
россия
денис мантуров
авто
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Соллерс" в краткосрочной перспективе планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Сейчас автопроизводитель выпускает пикапы ST6 на заводе во Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии", бывшее СП с японской Mazda). Согласно озвученным планам, в ноябре компания намерена перенести их производство на площадку в Ульяновске, также до конца года там встанут на конвейер новые пикапы ST8. "Совсем недавно говорили с "Соллерсом" о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе. Я считаю, что гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится", - отметил первый вице-премьер в интервью газете "Ведомости". На прошлой неделе Мантуров рассказал РИА Новости, что производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автопрома РФ, это направление войдет в новый нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и получит господдержку.
https://ria.ru/20240717/sollers-1960157839.html
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экономика, россия, денис мантуров, авто
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Авто
Мантуров рассказал о планах "Соллерса" по расширению модельного ряда

Мантуров: "Соллерс" планирует расширить модельный ряд гибридными пикапами

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗавод по производству двигателей на предприятии "Мазда Соллерс" во Владивостоке
Завод по производству двигателей на предприятии Мазда Соллерс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Завод по производству двигателей на предприятии "Мазда Соллерс" во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Соллерс" в краткосрочной перспективе планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Сейчас автопроизводитель выпускает пикапы ST6 на заводе во Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии", бывшее СП с японской Mazda). Согласно озвученным планам, в ноябре компания намерена перенести их производство на площадку в Ульяновске, также до конца года там встанут на конвейер новые пикапы ST8.
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"Совсем недавно говорили с "Соллерсом" о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе. Я считаю, что гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится", - отметил первый вице-премьер в интервью газете "Ведомости".
На прошлой неделе Мантуров рассказал РИА Новости, что производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автопрома РФ, это направление войдет в новый нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и получит господдержку.
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