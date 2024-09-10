https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971725422.html
В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву
В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву - РИА Новости, 10.09.2024
В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву
ПВО в Подмосковье отразила атаку летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:37
2024-09-10T02:37
2024-09-10T02:58
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО в Подмосковье отразила атаку летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.Первый беспилотник был сбит в городском округе Люберцы."Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал Собянин в своем Telegram-канале.Позднее мэр сообщил об уничтожении еще двух БПЛА в Раменском городском округе.На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971722410.html
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люберцы, сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Люберцы, Сергей Собянин, Москва
В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву
Собянин: в городском округе Люберцы ПВО отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву