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В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 10.09.2024 (обновлено: 02:58 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971725422.html
В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву
В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву - РИА Новости, 10.09.2024
В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву
ПВО в Подмосковье отразила атаку летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:37
2024-09-10T02:58
специальная военная операция на украине
люберцы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО в Подмосковье отразила атаку летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.Первый беспилотник был сбит в городском округе Люберцы.&quot;Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву&quot;, — написал Собянин в своем Telegram-канале.Позднее мэр сообщил об уничтожении еще двух БПЛА в Раменском городском округе.На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971722410.html
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люберцы, сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Люберцы, Сергей Собянин, Москва
В Люберцах отразили атаку украинского БПЛА, летевшего на Москву

Собянин: в городском округе Люберцы ПВО отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО в Подмосковье отразила атаку летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.
Первый беспилотник был сбит в городском округе Люберцы.
«

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Позднее мэр сообщил об уничтожении еще двух БПЛА в Раменском городском округе.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник
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На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
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Специальная военная операция на УкраинеЛюберцыСергей СобянинМосква
 
 
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