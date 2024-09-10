https://ria.ru/20240910/snaypery-1971731788.html

Снайперы уничтожили пулеметчиков ВСУ, прикрыв наступление под Авдеевкой

Снайперы уничтожили пулеметчиков ВСУ, прикрыв наступление под Авдеевкой - РИА Новости, 10.09.2024

Снайперы уничтожили пулеметчиков ВСУ, прикрыв наступление под Авдеевкой

Снайперы группировки войск "Центр" уничтожили пулеметчиков ВСУ, прикрыв наступление российских штурмовиков на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:03

2024-09-10T05:03

2024-09-10T05:04

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. Снайперы группировки войск "Центр" уничтожили пулеметчиков ВСУ, прикрыв наступление российских штурмовиков на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Снайперы соединения специального назначения группировки войск "Центр" скрытно уничтожили пулемётчиков ВСУ и сорвали ротацию живой силы противника на боевых позициях, прикрыв штурмовые подразделения в ходе наступательных действий на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Отмечается, что после получения задачи снайперы вышли в район выполнения боевой работы и, изучив действия противника, точным ударом уничтожили цель на дистанции более 1000 метров. "Эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивает качественная подготовка каждого военнослужащего, а также оснащение современной экипировкой, оружием и снаряжением снайперов, в которое входят снайперские винтовки отечественного производства, различные оптические прицелы и тепловизионное оборудование", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240618/putin-1953614123.html

https://ria.ru/20240909/snayper-1971068661.html

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россия, вооруженные силы украины