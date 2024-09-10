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СМИ сообщили о востребованности контента, якобы связанного с RT, в США - РИА Новости, 10.09.2024
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20:42 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/smi-1971938477.html
СМИ сообщили о востребованности контента, якобы связанного с RT, в США
СМИ сообщили о востребованности контента, якобы связанного с RT, в США - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ сообщили о востребованности контента, якобы связанного с RT, в США
Контент, который создавали журналисты, которые, как утверждают в США, якобы могут быть связаны с российским телеканалом RT, востребован у многочисленной... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:42
2024-09-10T20:42
в мире
технологии
сша
россия
киев
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
маргарита симоньян
антон анисимов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Контент, который создавали журналисты, которые, как утверждают в США, якобы могут быть связаны с российским телеканалом RT, востребован у многочисленной американской аудитории, пишет издание Spectator. "Имена (инфлюенсеров – ред.) Тима Пула, Бенни Джонсона, Дейва Рубина и Лорен Саузерн не общеизвестны, но у каждого из них есть огромное количество преданных подписчиков в интернете. Их подкасты и видео продвигают схожие нарративы: либеральные ценности разрушают Запад", - указывает издание. Издание добавляет, что аудитория этих блогеров имеет положительное мнение о России и осуждает американскую поддержку Киева. В публикации также подчеркивается, что обвиненные властями США американские журналисты продвигают идеи, в которые они действительно верят, и им для этого не требуется финансирование из РФ. "Им не нужно было платить, чтобы быть на стороне (президента РФ Владимира – ред.) Путина или критиковать Украину, или настаивать на том, что Россия никогда не вмешивалась в выборы 2016 года. Они в это верят в любом случае", - пишет издание. Ранее издание Daily Beast сообщало, что ряд американских инфлюенсеров отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT, который Вашингтон обвинил в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA). В МИД РФ заявили, что Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ.
https://radiosputnik.ru/20240908/smi-1971457737.html
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сша
россия
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в мире, технологии, сша, россия, киев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), маргарита симоньян, антон анисимов, spectator, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, Технологии, США, Россия, Киев, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Spectator, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
СМИ сообщили о востребованности контента, якобы связанного с RT, в США

Spectator: журналисты, якобы связанные с RT, популярны у американской аудитории

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСимволика RT
Символика RT - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Контент, который создавали журналисты, которые, как утверждают в США, якобы могут быть связаны с российским телеканалом RT, востребован у многочисленной американской аудитории, пишет издание Spectator.
"Имена (инфлюенсеров – ред.) Тима Пула, Бенни Джонсона, Дейва Рубина и Лорен Саузерн не общеизвестны, но у каждого из них есть огромное количество преданных подписчиков в интернете. Их подкасты и видео продвигают схожие нарративы: либеральные ценности разрушают Запад", - указывает издание.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Симоньян рассказала о дальнейшей работе RT за рубежом после санкций Запада
8 сентября, 19:34
Издание добавляет, что аудитория этих блогеров имеет положительное мнение о России и осуждает американскую поддержку Киева.
В публикации также подчеркивается, что обвиненные властями США американские журналисты продвигают идеи, в которые они действительно верят, и им для этого не требуется финансирование из РФ.
"Им не нужно было платить, чтобы быть на стороне (президента РФ Владимира – ред.) Путина или критиковать Украину, или настаивать на том, что Россия никогда не вмешивалась в выборы 2016 года. Они в это верят в любом случае", - пишет издание.
Ранее издание Daily Beast сообщало, что ряд американских инфлюенсеров отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT, который Вашингтон обвинил в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Санкциям США не удастся "заткнуть" RT и "Россию сегодня", заявила Симоньян
8 сентября, 22:59
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
В МИД РФ заявили, что Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ.
Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
 
В миреТехнологииСШАРоссияКиевВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Маргарита СимоньянАнтон АнисимовSpectatorГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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