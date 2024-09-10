СМИ сообщили о востребованности контента, якобы связанного с RT, в США
Spectator: журналисты, якобы связанные с RT, популярны у американской аудитории
Символика RT . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Контент, который создавали журналисты, которые, как утверждают в США, якобы могут быть связаны с российским телеканалом RT, востребован у многочисленной американской аудитории, пишет издание Spectator.
"Имена (инфлюенсеров – ред.) Тима Пула, Бенни Джонсона, Дейва Рубина и Лорен Саузерн не общеизвестны, но у каждого из них есть огромное количество преданных подписчиков в интернете. Их подкасты и видео продвигают схожие нарративы: либеральные ценности разрушают Запад", - указывает издание.
В публикации также подчеркивается, что обвиненные властями США американские журналисты продвигают идеи, в которые они действительно верят, и им для этого не требуется финансирование из РФ.
Ранее издание Daily Beast сообщало, что ряд американских инфлюенсеров отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT, который Вашингтон обвинил в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
В МИД РФ заявили, что Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ.
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
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