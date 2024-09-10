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СМИ: в результате удара ЦАХАЛ в Газе погибли по меньшей мере 40 человек - РИА Новости, 10.09.2024
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02:46 10.09.2024 (обновлено: 02:54 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/smi-1971725789.html
СМИ: в результате удара ЦАХАЛ в Газе погибли по меньшей мере 40 человек
СМИ: в результате удара ЦАХАЛ в Газе погибли по меньшей мере 40 человек - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ: в результате удара ЦАХАЛ в Газе погибли по меньшей мере 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли, 60 пострадали в результате израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщает палестинский... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:46
2024-09-10T02:54
израиль
в мире
рафах (провинция)
россия
армия обороны израиля (цахал)
хамас
шабак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли, 60 пострадали в результате израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на начальника отдела снабжения гражданской обороны Газы."Сорок погибших, шестьдесят раненых в результате израильской бойни в Аль-Маваси, Хан-Юнис", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Согласно заявлению официального представителя гражданской обороны Газы, в результате удара были снесены 20 палаток с беженцами. Как отмечает телеканал, поисково-спасательные операции на месте удара продолжаются, они проводятся "в сложных условиях".В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильская авиация нанесла удар по "центру управления и командования" членов палестинского движения ХАМАС."Некоторое время назад по указаниям разведки ЦАХАЛ и ШАБАК (израильская общая служба безопасности - ред.) ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре управления и командования, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе... Перед ударом были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970405274.html
https://ria.ru/20240901/gaza-1969823622.html
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израиль, в мире, рафах (провинция), россия, армия обороны израиля (цахал), хамас, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Рафах (провинция), Россия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, ШАБАК, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в результате удара ЦАХАЛ в Газе погибли по меньшей мере 40 человек

"Аль-Акса": при ударе ВВС Израиля в Газе погибли не менее 40 человек, 60 ранены

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли, 60 пострадали в результате израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на начальника отдела снабжения гражданской обороны Газы.
"Сорок погибших, шестьдесят раненых в результате израильской бойни в Аль-Маваси, Хан-Юнис", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
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4 сентября, 07:06
Согласно заявлению официального представителя гражданской обороны Газы, в результате удара были снесены 20 палаток с беженцами. Как отмечает телеканал, поисково-спасательные операции на месте удара продолжаются, они проводятся "в сложных условиях".
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильская авиация нанесла удар по "центру управления и командования" членов палестинского движения ХАМАС.
"Некоторое время назад по указаниям разведки ЦАХАЛ и ШАБАК (израильская общая служба безопасности - ред.) ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре управления и командования, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе... Перед ударом были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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В секторе Газа за сутки от израильских ударов погибли 47 человек
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ЦАХАЛ заявил, что уничтожил туннель в центральной части сектора Газа
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ИзраильВ миреРафах (провинция)РоссияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСШАБАКОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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