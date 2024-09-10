https://ria.ru/20240910/smi-1971725789.html

СМИ: в результате удара ЦАХАЛ в Газе погибли по меньшей мере 40 человек

СМИ: в результате удара ЦАХАЛ в Газе погибли по меньшей мере 40 человек - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ: в результате удара ЦАХАЛ в Газе погибли по меньшей мере 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли, 60 пострадали в результате израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщает палестинский... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T02:46

2024-09-10T02:46

2024-09-10T02:54

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рафах (провинция)

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хамас

шабак

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли, 60 пострадали в результате израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на начальника отдела снабжения гражданской обороны Газы."Сорок погибших, шестьдесят раненых в результате израильской бойни в Аль-Маваси, Хан-Юнис", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Согласно заявлению официального представителя гражданской обороны Газы, в результате удара были снесены 20 палаток с беженцами. Как отмечает телеканал, поисково-спасательные операции на месте удара продолжаются, они проводятся "в сложных условиях".В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильская авиация нанесла удар по "центру управления и командования" членов палестинского движения ХАМАС."Некоторое время назад по указаниям разведки ЦАХАЛ и ШАБАК (израильская общая служба безопасности - ред.) ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре управления и командования, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе... Перед ударом были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970405274.html

https://ria.ru/20240901/gaza-1969823622.html

https://ria.ru/20240828/tsakhal-1968988779.html

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израиль, в мире, рафах (провинция), россия, армия обороны израиля (цахал), хамас, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году