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СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Sukhoi Superjet - РИА Новости, 10.09.2024
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02:09 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/smi-1971724571.html
СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Sukhoi Superjet
СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Sukhoi Superjet - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Sukhoi Superjet
Среди погибших при крушении легкомоторного самолета "Алекс-251" в Рузском районе Подмосковья оказался летчик-испытатель авиалайнера Sukhoi Superjet 100... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:09
2024-09-10T02:09
происшествия
московская область (подмосковье)
рузский район
гражданские самолеты сухого
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Среди погибших при крушении легкомоторного самолета "Алекс-251" в Рузском районе Подмосковья оказался летчик-испытатель авиалайнера Sukhoi Superjet 100 Александр Иванов, сообщает РБК со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру."При крушении в Подмосковье самолета-амфибии "Алекс-251" погибли Алексей Олегович Танцырев и Александр Борисович Иванов, оба 1957 года рождения", — говорится в статье.По данным агентства, Иванов служил летчиком-испытателем с 1986 года и освоил более 20 моделей воздушных судов. В 1995 году он получил орден Мужества за испытание палубных самолетов в Заполярье. С 2006 по 2019 год Иванов работал в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", где проводил испытания Sukhoi Superjet 100, говорится в материале.Легкомоторный самолет "Алекс-251" совершил жесткую посадку в поле близ деревни Батурино в Рузском районе Московской области в понедельник. Два члена экипажа, предварительно, погибли. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20240909/samolet-1971621870.html
московская область (подмосковье)
рузский район
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происшествия, московская область (подмосковье), рузский район, гражданские самолеты сухого, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Рузский район, Гражданские самолеты Сухого, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Sukhoi Superjet

РБК: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Александр Иванов

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Место крушения легкомоторного самолета Алекс-251 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Среди погибших при крушении легкомоторного самолета "Алекс-251" в Рузском районе Подмосковья оказался летчик-испытатель авиалайнера Sukhoi Superjet 100 Александр Иванов, сообщает РБК со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
"При крушении в Подмосковье самолета-амфибии "Алекс-251" погибли Алексей Олегович Танцырев и Александр Борисович Иванов, оба 1957 года рождения", — говорится в статье.
По данным агентства, Иванов служил летчиком-испытателем с 1986 года и освоил более 20 моделей воздушных судов. В 1995 году он получил орден Мужества за испытание палубных самолетов в Заполярье. С 2006 по 2019 год Иванов работал в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", где проводил испытания Sukhoi Superjet 100, говорится в материале.
Легкомоторный самолет "Алекс-251" совершил жесткую посадку в поле близ деревни Батурино в Рузском районе Московской области в понедельник. Два члена экипажа, предварительно, погибли. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Место крушения легкомоторного самолета Алекс-251 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета
Вчера, 15:10
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Рузский районГражданские самолеты СухогоSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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