https://ria.ru/20240910/smi-1971724571.html

СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Sukhoi Superjet

СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Sukhoi Superjet - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погиб испытатель Sukhoi Superjet

Среди погибших при крушении легкомоторного самолета "Алекс-251" в Рузском районе Подмосковья оказался летчик-испытатель авиалайнера Sukhoi Superjet 100... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T02:09

2024-09-10T02:09

2024-09-10T02:09

происшествия

московская область (подмосковье)

рузский район

гражданские самолеты сухого

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971616796_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_909175b729d52eac6edd1c081b31381a.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Среди погибших при крушении легкомоторного самолета "Алекс-251" в Рузском районе Подмосковья оказался летчик-испытатель авиалайнера Sukhoi Superjet 100 Александр Иванов, сообщает РБК со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру."При крушении в Подмосковье самолета-амфибии "Алекс-251" погибли Алексей Олегович Танцырев и Александр Борисович Иванов, оба 1957 года рождения", — говорится в статье.По данным агентства, Иванов служил летчиком-испытателем с 1986 года и освоил более 20 моделей воздушных судов. В 1995 году он получил орден Мужества за испытание палубных самолетов в Заполярье. С 2006 по 2019 год Иванов работал в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", где проводил испытания Sukhoi Superjet 100, говорится в материале.Легкомоторный самолет "Алекс-251" совершил жесткую посадку в поле близ деревни Батурино в Рузском районе Московской области в понедельник. Два члена экипажа, предварительно, погибли. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240909/samolet-1971621870.html

московская область (подмосковье)

рузский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), рузский район, гражданские самолеты сухого, sukhoi superjet 100 (ssj100)