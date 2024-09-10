https://ria.ru/20240910/smartfon-1971824656.html
Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон
Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон - РИА Новости, 10.09.2024
Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон
Китайский технологический гигант Huawei представил первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT с начальной стоимостью 2,8 тысячи долларов,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:45
2024-09-10T13:45
2024-09-10T13:54
технологии
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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китайский технологический гигант Huawei представил первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT с начальной стоимостью 2,8 тысячи долларов, презентацию новинки компания транслировала в социальной сети Weibo. В ходе презентации председатель совета директоров компании Юй Чэндун рассказал, что над разработкой Mate XT команда Huawei трудилась пять лет. Смартфон работает на базе HarmonyOS 4.2. Его длина составляет 156,7 миллиметра, ширина одной секции - 73,5 миллиметра, в полностью разложенном состоянии ширина составляет 219 миллиметров. В закрытом состоянии толщина корпуса смартфона составляет 12,8 миллиметра, а вес 298 грамм. В развернутом состоянии толщина составляет 3,6 миллиметра, а диагональ экрана - 10,2 дюйма, что делает его самым большим складным экраном в мире. Как утверждают в компании, Mate XT оснащен самой тонкой в мире батареей емкостью 5600 мАч, толщина батареи составляет 1,9 миллиметра. Смартфон представлен в черном и красном цветах. Стоимость Mate XT на 256 гигабайт составляет 19999 юаней (2,8 тысячи долларов), 512 гигабайт - 21999 юаней (3 тысячи долларов), 1 терабайт - 23999 юаней (3,3 тысячи долларов). Как пишет издание "Пэнпай", несмотря на высокую стоимость смартфона, он уже получил более 4 миллионов предзаказов. Официально продажи смартфона стартуют 20 сентября.
https://ria.ru/20240824/smartfon-1968193010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, huawei technologies, weibo
Технологии, Huawei Technologies, Weibo
Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон
Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китайский технологический гигант Huawei представил первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT с начальной стоимостью 2,8 тысячи долларов, презентацию новинки компания транслировала в социальной сети Weibo.
В ходе презентации председатель совета директоров компании Юй Чэндун рассказал, что над разработкой Mate XT команда Huawei
трудилась пять лет.
Смартфон работает на базе HarmonyOS 4.2. Его длина составляет 156,7 миллиметра, ширина одной секции - 73,5 миллиметра, в полностью разложенном состоянии ширина составляет 219 миллиметров. В закрытом состоянии толщина корпуса смартфона составляет 12,8 миллиметра, а вес 298 грамм. В развернутом состоянии толщина составляет 3,6 миллиметра, а диагональ экрана - 10,2 дюйма, что делает его самым большим складным экраном в мире.
Как утверждают в компании, Mate XT оснащен самой тонкой в мире батареей емкостью 5600 мАч, толщина батареи составляет 1,9 миллиметра.
Смартфон представлен в черном и красном цветах. Стоимость Mate XT на 256 гигабайт составляет 19999 юаней (2,8 тысячи долларов), 512 гигабайт - 21999 юаней (3 тысячи долларов), 1 терабайт - 23999 юаней (3,3 тысячи долларов).
Как пишет издание "Пэнпай", несмотря на высокую стоимость смартфона, он уже получил более 4 миллионов предзаказов. Официально продажи смартфона стартуют 20 сентября.