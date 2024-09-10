https://ria.ru/20240910/slutskij-1971936718.html

Запад толкает Зеленского через "красные линии", заявил Слуцкий

Запад толкает Зеленского через "красные линии", заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.09.2024

Запад толкает Зеленского через "красные линии", заявил Слуцкий

Последняя атака на мирные спящие кварталы в Подмосковье, удар по многоэтажному жилому дому в Раменском являются подтверждением тому, что западные спонсоры... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:23

2024-09-10T20:23

2024-09-10T20:23

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Последняя атака на мирные спящие кварталы в Подмосковье, удар по многоэтажному жилому дому в Раменском являются подтверждением тому, что западные спонсоры толкают террористический режим Владимира Зеленского через "красные линии", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. "Западные спонсоры толкают террористический режим Зеленского через "красные линии". Последняя атака на мирные спящие кварталы в Подмосковье, удар по многоэтажному жилому дому в Раменском - еще одно тому подтверждение", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что на фоне все более масштабных неудач украинских марионеток на поле боя американская администрация готова запустить сценарий еще большей эскалации в зоне конфликта. "За все военные преступления, за все теракты Россия обязательно жестко спросит и с кровавого клоуна, и с его соучастников - тех, кто вооружает и поддерживает хунту", - добавил парламентарий. По его мнению, коллективный Запад впал в агонию безумства, все слова европейских политиков о необходимости переговоров тут же девальвируются ими же принятыми решениями о военной помощи фашиствующему режиму. "Ради сохранения своей гегемонии и достижения утопичной цели "стратегического поражения России" они, похоже, готовы развязать третью мировую войну. Хотя не могут не понимать - разрешение на атаки дальнобойными ракетами по российским городам не останется без ответа", - добавил Слуцкий. Парламентарий также указал на двойные стандарты стран Запада. "Рассуждая, разрешить или нет укрофашистам убивать американским оружием мирных жителей России, Блинкен объявляет о новых санкциях против Ирана из-за якобы военно-технического сотрудничества с РФ. И они думают, что своими санкциями еще могут кого-то заставить плясать под свою дудку?", - заключил он. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение украинским военным наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон.

https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971823771.html

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Наталья Макарова

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