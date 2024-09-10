https://ria.ru/20240910/sizo-1971845070.html

Суд арестовал счета сына умершего в СИЗО Котельникова

Суд арестовал счета сына умершего в СИЗО Котельникова - РИА Новости, 10.09.2024

Суд арестовал счета сына умершего в СИЗО Котельникова

Басманный суд Москвы арестовал счета сына умершего в июле в СИЗО Игоря Котельникова - фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:47

2024-09-10T14:47

2024-09-10T14:47

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал счета сына умершего в июле в СИЗО Игоря Котельникова - фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках некачественного питания для нужд Минобороны, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов, ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ по факту присвоения денежных средств Минобороны РФ на общую сумму не менее 1,3 миллиарда рублей организованной группой. Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об аресте счетов сына Котельникова. Защита обжаловала данное решение, однако вышестоящая инстанция отклонила апелляцию. Защита настаивала, что Котельников С.И. живет отдельно от отца, длительное время трудится, имеет доход от трудовой деятельности, в связи с чем у суда нет оснований считать, что денежные средства на его счетах получены преступным путем.Игоря Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня. Тогда же были арестованы его 10 банковских счетов. Чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.В апреле суд арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны РФ. Как сообщали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий.

https://ria.ru/20240910/moskva-1971732273.html

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происшествия, жилье, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова, дмитрий булгаков