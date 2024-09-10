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Синоптик раскрыл, когда в Москве обновится температурный рекорд
Синоптик раскрыл, когда в Москве обновится температурный рекорд - РИА Новости, 10.09.2024
Синоптик раскрыл, когда в Москве обновится температурный рекорд
Температурный рекорд 1909 года для 13 сентября может обновиться в пятницу в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос " Михаил Леус. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:20
2024-09-10T13:20
2024-09-10T13:20
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Температурный рекорд 1909 года для 13 сентября может обновиться в пятницу в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос " Михаил Леус. Он уточнил, что в Москве, к исходу первой декады месяца, средняя температура воздуха опережает климатическую норму почти на 4,5 градуса. Фактическая температура воздуха на текущий момент составляет плюс 18,3 градуса, что на 1,3 градуса выше температуры самого тёплого сентября 1847 года. "В пятницу, 13 сентября, в Москве может пасть рекорд 1909 года, составляющий плюс 27,4 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале. Он добавил, что вторник в Москве может стать самым тёплым 10 сентября за последние 75 лет.
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Москва, Общество, Михаил Леус, Погода
Синоптик раскрыл, когда в Москве обновится температурный рекорд
Синоптик: температурный рекорд 13 сентября может обновиться в пятницу в Москве