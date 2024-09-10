https://ria.ru/20240910/shoygu-1971742002.html

Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области

Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области

Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:15

2024-09-10T08:15

2024-09-10T08:35

курская область

безопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал Шойгу. - До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем"."Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал", - подчеркнул Шойгу.По его словам, у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую атомную станцию."Но это, к счастью, не удалось", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20240910/zelenskiy-1971730626.html

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курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность