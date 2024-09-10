Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 10.09.2024 (обновлено: 08:35 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971742002.html
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области
Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:15
2024-09-10T08:35
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950347_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_c8c24c85b07678108e1f9199af040d1a.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал Шойгу. - До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем"."Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал", - подчеркнул Шойгу.По его словам, у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую атомную станцию."Но это, к счастью, не удалось", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240910/zelenskiy-1971730626.html
https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971728118.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950347_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e2f74d70a540aa21a8649b1aaef2fd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области

Шойгу: пока не выкинем террористов из Курской области, переговоров не будет

© РИА НовостиТехника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал Шойгу. - До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем".
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В США раскрыли, почему Зеленский оказался в ловушке из-за Курской области
04:21
"Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал", - подчеркнул Шойгу.
По его словам, у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую атомную станцию.
"Но это, к счастью, не удалось", - добавил Шойгу.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Офицер рассказал, как организовал эвакуацию жителей села в Курской области
03:35
 
Курская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала