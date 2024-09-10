https://ria.ru/20240910/shoygu-1971742002.html
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области
Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:15
2024-09-10T08:15
2024-09-10T08:35
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950347_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_c8c24c85b07678108e1f9199af040d1a.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал Шойгу. - До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем"."Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал", - подчеркнул Шойгу.По его словам, у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую атомную станцию."Но это, к счастью, не удалось", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240910/zelenskiy-1971730626.html
https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971728118.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950347_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e2f74d70a540aa21a8649b1aaef2fd65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
Шойгу прокомментировал ситуацию в Курской области
Шойгу: пока не выкинем террористов из Курской области, переговоров не будет
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал Шойгу. - До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем".
"Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал", - подчеркнул Шойгу.
По его словам, у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую атомную станцию.
"Но это, к счастью, не удалось", - добавил Шойгу.