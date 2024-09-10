https://ria.ru/20240910/sholts-1971860884.html

В Германии объяснили, почему Шольц захотел мира на Украине

В Германии объяснили, почему Шольц захотел мира на Украине - РИА Новости, 10.09.2024

В Германии объяснили, почему Шольц захотел мира на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц захотел начала мирного процесса по Украине из-за внутриполитической обстановки в своей стране, предположил немецкий политолог Штефан РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:47

2024-09-10T15:47

2024-09-10T15:47

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц захотел начала мирного процесса по Украине из-за внутриполитической обстановки в своей стране, предположил немецкий политолог Штефан Майстер в интервью Berliner Zeitung."Заявления Шольца о начале переговоров обусловлены, прежде всего, внутриполитической ситуацией", — говорится в материале.По словам эксперта, немецкому политику пришлось таким образом отреагировать на внутренние призывы в правительстве Германии о завершении конфликта, а также на победу оппозиционных партий на недавних выборах.Накануне газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но нужно знать детали плана. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.

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